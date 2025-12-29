> La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) aseguró este domingo que cumplió con la mayoría de proyectos, eventos y esquemas que figuraban en lo planificado a ejecutar durante 2025 para beneficio de las ligas, programas y academias independientes del país.

Reparaciones de estadios modestos, realizaciones de eventos, acuerdos institucionales, charlas, conferencias, apoyo al programa Juega Limpio, registros de jugadores, entrenadores y entidades de béisbol, así como una constante entrega de utilerías, fueron de las principales acciones ejecutadas por la DCNB en un 2025, según una nota de esa entidad.

Con Junior Noboa, director de la DCNB a la vanguardia, esta institución mantuvo su ciclo de actividades durante los 12 meses del año, con una variedad de realizaciones que beneficiaron a ligas y programas de béisbol en el territorio nacional.

"Estamos más que complacidos con el trabajo que se realizó en la DCNB en este 2025, impactando a miles de jóvenes de manera directa e indirecta, a algunos con las entregas de estadios de béisbol, otros con utilerías deportivas, además de los ya Clásicos de Pequeñas Ligas y el Torneo Universitarios", manifestó Noboa.

En el año 2025, la DCNB reparó los estadios Pepe Lucas y La Zurza, ambos en Santo Domingo; El Palmarito en Bonao, y el estadio de Béisbol en Villa Clara, Samaná. De manera colectiva en esos escenarios convergen 21 organizaciones y quedaron impactados 1,515 jugadores de categorías menores.

Mientras que en eventos, la DCNB contribuyó con las realizaciones de al menos ocho torneos superiores Doble A en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Santiago, Monte Plata y el Torneo Nacional de Béisbol.

Según informó la Dirección Técnica de la DCNB, unas 53 organizaciones se beneficiaron de manera directa con la cantidad de utilerías entregadas para que estos eventos superiores pudieran ser realizados.

De su lado, en el béisbol menor, la DCNB, contribuyó con torneos de pequeñas ligas en San Juan, Cristo Rey, Cotuí, La Caleta, las ligas de La Zurza, así como el efectuado en La Ciénaga, en la celebración del Festival Deportivo que organizó la Alcaldía de Santo Domingo.

En pequeñas ligas, unas 60 organizaciones fueron beneficiadas y más de mil niños participaron en los eventos.