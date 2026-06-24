La selección de Colombia consiguió una importante victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro, disputado en Guadalajara, fue muy parejo y se definió en los minutos finales.

El héroe de la noche fue Daniel Muñoz, quien marcó el único gol del partido al minuto 76 tras aprovechar un balón suelto dentro del área. El lateral colombiano definió con precisión y venció al portero Lionel M’Pasi, que había sido una de las figuras del encuentro.

Durante gran parte del compromiso, Colombia dominó la posesión y generó las mejores oportunidades, especialmente a través de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. Sin embargo, la resistencia defensiva congoleña y las intervenciones de M’Pasi mantuvieron el marcador en cero durante más de una hora.

En los minutos finales, RD Congo buscó el empate y estuvo cerca de conseguirlo en el tiempo añadido, pero el guardameta Camilo Vargas respondió con una atajada clave para conservar la ventaja cafetera.

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Con este resultado, Colombia suma su segunda victoria consecutiva y asegura su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más