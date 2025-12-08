COD: Se superaron expectativas con 74 medallas y séptimo lugar en el medallero

La rama masculino se hizo de 48 de las 74 medallas, con nueve de oro, 20 de plata y 29 de bronce, mientras que el femenino consiguió tres preseas doradas, siete de plata y 14 de bronce (24 en total), en mixto se obtuvo dos bronces.

La República Dominicana cerró un nuevo capítulo con la conquista de un total de 74 medallas en los XX Juegos Bolivarianos que concluyeron este domingo en Perú, 12 de ellas de oro, 17 de plata y 45 de bronce, con lo que el país se ubicó en el séptimo lugar del medallero general.

Ante los resultados, que superaron las expectativas, el Comité Olímpico Dominicano (COD) consideró que “cumplimos una vez más”, al tiempo de señalar que en lo adelante, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo que corresponde es trabajar en base a cambiar los colores de las medallas.

La delegación quisqueyana, que al final estuvo integrada por 222 atletas diseminados en 33 modalidades, fue mucho menor con relación a la que asistió a los XIX Juegos Bolivarianos celebrado en Valledupar, Colombia, en el 2022, donde asistieron 489 deportistas que vieron acción en 41 deportes.

En esa ocasión, se recuerda, que la representación criollo tuvo como resultado un total de 90 preseas (22 de oro, 24 de plata y 44 de bronce).

El atletismo, el judo y wushu fueron las federaciones que mejores resultados de medallas tuvieron en los Juegos Bolivarianos de Ayucucho-Lima.

El atletismo brilló con nueve preseas en total, incluidas tres de oro, tres de plata e igual cantidad de bronce, mientras que el judo sobresalió con tres oros, una plata y cinco metales de bronce, para nueve en total.

El wusho también destacó con tres preseas doradas, un par de plata y tres de bronce, mientras que lucha sumó tres metales de segundo lugar.

Pesas, con cuatro atletas, logró un oro, una plata y un par de bronce, en tanto que el boxeo aportó dos metales plateados y dos de bronce, y la lucha se alzó con tres platas y dos metales de bronce.

El karate se despidió en la última fecha con una presea de bronce en equipo kumite, para totalizar nueve, todas de tercer lugar, en la cita multideportiva bolivariana.

El golf, con Willy Pumarol, hizo historia al conseguir la primera presea en ese deporte para la República Dominicana en eventos internacionales al ganar el metal de tercer lugar.

Rosa Angélica Ramírez, en impulso de la bala del atletismo, se consagró bicampeona en la especialidad en los Bolivarianos con una marca de 17.44 metros, la más alta registrada en la prueba, superando a Ivana Gallardo Cruchet, de Chile, quien logró un lanzamiento de 17.22 metros, para quedarse con la plata, y el bronce fue para Ahymara Espinoza Echenique, de Venezuela, quien logró 17.05 metros en su impulso.

En la cita del 2022, en Valledupar, Rosa Ramírez conquistó el primer lugar al enviar el objeto a los 17.31 metros, para imponerse a la chilena Natalia Duco, plata con 16.75, y a Ivana Gallardo, también de Chile, quien cobró el bronce con 16.52 metros.

Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento deportivo multidisciplinario que realiza la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), fundada oficialmente por los seis países bolivarianos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela), naciones que lograron su independencia gracias a Simón Bolívar.

Desde el 2013, la República Dominicana participa en los Bolivarianos en calidad de invitada, evento que da inicio al ciclo olímpico que ha de concluir en Los Ángeles 2028.