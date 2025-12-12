César Valdez muestra su mejor versión en momento clave para Tigres

Los Tigres del Licey se mantienen en una cerrada lucha por avanzar a la postemporada en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), un reto ante el cual el veterano lanzador César Valdez ha sacado a relucir su condición de as desde el montículo.

En la última semana, Valdez ha tomado la pelota y mostrado su maestría desde la lomita, convirtiéndose con ello en un factor vital para que los Tigres (18-21) llegaran al tercer lugar de la tabla de posiciones de la Lidom.

“Siempre he trabajado para dar lo mejor de mí y aportar lo que pueda para ayudar a ganar al equipo”, ha dicho Valdez, al hablar a la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

“Estamos enfocados en seguir ganando y que las cosas salgan bien. Siempre positivo y entregado ciento por ciento al juego”, explicó el derecho de 40 años, quien dejó detrás un inconsistente inicio de temporada.

“Esperamos que las victorias sigan llegando y las esperamos con los brazos abiertos”, expresó el estelar lanzador que está mostrando su mejor versión cuando al conjunto azul le restan once juegos para completar su calendario de temporada regular.

A sus 40 años, Valdez ha indicado que, aunque sabe que se acerca al final de su carrera, aún no ha definido cuándo se producirá su retiro.

“El retiro va a llegar, el mío está cerca, puede ser el año que viene, dentro de dos años, pero gracias a Dios me siento bien ahora”, avisó el ganador del premio al Jugador Más Valioso y dos veces galardonado como Lanzador del Año en la Lidom, y para quien lo más importante es poder continuar aportando al equipo azul y conseguir buenos resultados.

