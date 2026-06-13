La selección de Catar logró un valioso empate 1-1 frente a Suiza este sábado en el Levi’s Stadium, en el arranque del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a un gol de Boualem Khoukhi en los minutos finales del encuentro.

El conjunto suizo había tomado ventaja desde la primera mitad con un penal convertido por Breel Embolo y dominó gran parte del compromiso, pero no logró ampliar la diferencia y terminó siendo alcanzada por el conjunto Catarí

Suiza fue superior durante buena parte del partido y generó las ocasiones más claras de peligro, con constantes llegadas de Dan Ndoye, Granit Xhaka y el propio Embolo, quien incluso estuvo cerca de marcar su segundo tanto de la tarde.

Catar, por su parte, resistió la presión y mejoró en los minutos finales, apostando por los centros al área y las jugadas a balón parado. Su recompensa llegó en el tiempo de reposición, cuando Boualem Khoukhi conectó un potente cabezazo tras un preciso centro desde la banda izquierda para vencer al guardameta suizo y establecer el 1-1 definitivo.

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Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el inicio del Grupo B y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más