El Atlético Ottawa, franquicia del Atlético de Madrid, se proclamó este domingo campeón de la liga profesional de Canadá, la Canadian Premier League (CPL), al imponerse por 2-1 en la prórroga al Cavalry FC de Calgary, en medio de una intensa nevada.

La final se disputó ante unos 13.000 espectadores en el estadio TD Place de Ottawa bajo una nevada que dificultó la visibilidad y obligó a detener el encuentro de forma periódica para retirar la nieve de las líneas del terreno de juego.

El primero en marcar fue el defensa del Cavalry FC Fraser Aird de penalti en el minuto 33. Tras el gol, algunos seguidores del Atlético Ottawa lanzaron bolas de nieve a los jugadores del Cavalry FC.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Solo seis minutos después, el centrocampista David Rodríguez del Atlético Ottawa, empató con un espectacular gol de chilena que entró por la escuadra izquierda de la portería del Cavalry FC.

A los 16 minutos de la prórroga, que se disputó después de que las máquinas quitanieves despejaran el campo, Rodríguez volvió a marcar con una vaselina ante la salida del portero rival.

Es la primera vez que el Atlético Ottawa consigue el campeonato de la CPL, una liga que arrancó en 2019 y que cuenta en la actualidad con ocho equipos en todo el país.

En 2022, el equipo capitalino llegó a la final, pero fue derrotado por el Forge FC por 2-0.

Al partido asistieron el secretario técnico del Atlético de Madrid, Severiano García, así como el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, y el alcalde de Ottawa, Mark Sutcliffe, entre otras personalidades.

Tras el partido, el capitán del Atlético Ottawa, el veterano español Alberto Zapater, fue el encargado de recoger la North Star Cup, como se conoce el trofeo que se otorga al ganador del campeonato.

La final ante el Cavalry FC fue el último partido de Zapater, quien entró durante la prórroga.

Alberto Zapater, nacido en Ejea de los Caballeros en 1985, inició su trayectoria profesional con el Real Zaragoza en la temporada 2004-2005. En la temporada 2009-2010 fue traspasado al Genoa italiano y de allí pasó por el Sporting de Lisboa y el Lokomotiv de Moscú donde permaneció hasta 2015, antes de regresar al Real Zaragoza en 2016.

El 18 de mayo de 2023 dejó el equipo aragonés, tras disputar 422 partidos con la camiseta del Zaragoza, para incorporarse al que acabó siendo su último club, el canadiense Atlético Ottawa.

En 2020, el Atlético de Madrid adquirió una de las ocho franquicias de la CPL y fundó el Atlético Ottawa, el único equipo de la liga profesional canadiense que cuenta con el respaldo director de uno de los grandes clubes europeos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más