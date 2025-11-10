Los siguientes rivales de Alcaraz en el gupo Jimmy Connors serán el italiano Lorenzo Musetti, clasificado a última hora por la renuncia de Novak Djokovic, y el estadounidense Taylor Fritz.

Como entrante del Masters, el Inalpi Arena de Turín reunió a los dos tenistas con más victorias de la temporada: 68 para Alcaraz (contando la de este domingo) por 55 para De Miñaur, que sigue sin ganar al español en los cinco enfrentamientos entre ambos.

"Sin duda, este es uno de los mejores torneos del circuito. Jugamos los mejores del mundo, lo que demuestra lo difícil e importante que es", declaró tras el partido Alcaraz.

"En esta superficie (duro en interior), Alex aprovecha al máximo la velocidad de la pelota, es súper rápido y muy complicado de restar, por lo que estoy muy satisfecho de haber superado este complicado reto", añadió sobre su rival.

Alcaraz admitió que afronta el final de temporada de manera diferente a temporadas anteriores: "He estado luchando en los últimos años para llegar al final del año con motivación. Este año es un poco diferente, de lo cual estoy orgulloso porque estoy haciendo las cosas correctas para darme una oportunidad de intentar ganar este torneo" que nunca conquistó.

Zverev vence a Shelton

De Miñaur plantó cara en el primer set a Alcaraz, pese a que el español fue el primero en ponerse por delante tras romper el servicio del rival en el cuarto juego y colocarse 4-1 en el marcador.

Pero el australiano, de origen uruguayo y español, se rehízo y forzó el tie break, donde acabó cediendo por un ajustado 7/5 tras una hora y cinco minutos de lucha sin cuartel.

Con el primer set en el bolsillo, Alcaraz ofreció la mejor versión de su juego. Castigó el servicio de De Miñaur (ganando el 65% de los puntos con el resto) logrando tres breaks de entrada consecutivos en el inicio del segundo set y cerró el partido con un claro 6-2 en el segundo set.

La primera jornada del Masters se completó con el primer partido del grupo "Bjorn Borg", que finalizó con victoria del alemán Alexander Zverev ante el estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6 (8/6).

En un duelo entre dos de los mejores sacadores del circuito, Zverev quebró el servicio del estadounidense en dos ocasiones en el primer set.

El segundo se decidió en el tie-break, con el alemán sentenciando en su primer punto de partido.

Jannik Sinner y el canadiense Felix Auger-Aliassime son los otros componentes del grupo "Bjorn Borg".