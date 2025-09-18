Los Cachorros de Chicago vencieron 8-4 a los Piratas de Pittsburgh este miércoles y se clasificaron a los playoffs de las Grandes Ligas por primera vez desde 2020, en una jornada en la que el dominicano Manny Machado fue la figura en los Padres al conectar un Grand Slam, el decimocuarto de su carrera.

"Los playoffs es donde está la diversión", dijo el mánager de Chicago, Craig Counsell, tras la victoria y la clasificación.

"Estoy contento por los jugadores que van por primera vez, tenemos mucho trabajo pendiente en la temporada regular pero hoy vamos a celebrar. Este es un grupo de luchadores, también les gusta celebrar y hoy vamos a disfrutar", sostuvo.

Con diez partidos por jugar en la temporada regular, los Cachorros se mantienen con posibilidades de ganar la división Central de la Liga Nacional.

El venezolano Moisés Ballesteros anotó para los Cachorros su segundo cuadrangular de la temporada con un batazo al jardín derecho en la primera entrada del partido jugado en el PNC Park, en Pittsburgh.

Ballesteros, de 21 años, lleva doce partidos en las Grandes Ligas.

Esta vez, los Cachorros cumplieron con la tradicional celebración en el vestuario, algo que no sucedió en 2020 debido a los protocolos por la pandemia de la COVID-19.

"Este es mi sueño", comentó el venezolano Daniel Palencia. "Soñé con esto por tanto tiempo, nuestro objetivo es llegar a la Serie Mundial".

La última clasificación de Chicago a los playoffs en una temporada de 162 juegos fue en 2018.

Padres 7-4 Mets

Los Padres de San Diego se mantienen en la pelea por el título divisional al derrotar a los Mets de Nueva York, en un encuentro en el que el dominicano Manny Machado fue la figura al conectar un Grand Slam en la quinta entrada, el decimocuarto de su carrera.

El cubano Adrián Morejón (12-5) llegó a 12 victorias en la temporada mientras que el venezolano Robert Suárez sumó su salvamento 39.

Ramón Laureano aportó un jonrón al triunfo de los Padres y Juan Soto y Starling Marte otros para los Mets.

Bravos 9-4 Nacionales

Marcell Ozuna impulsó tres carreras, Matt Olson disparó un jonrón solitario y los Bravos de Atlanta completaron una barrida de cuatro juegos para vencer a los Nacionales de Washington.

Ozuna conectó un sencillo al jardín derecho en la sexta entrada para impulsar a Ozzie Albies y Drake Baldwin y empatar el juego 3-3. Su doble al jardín derecho en la octava impulsó a Ha-Seong Kim para poner el marcador 6-3.

Olson conectó su jonrón número 28 de la temporada en el quinto.

El abridor de los Bravos, Hurston Waldrep (5-1), silenció a los primeros 13 bateadores de los Nacionales y ponchó a ocho en cinco entradas antes de que CJ Abrams conectara un sencillo en la cuarta entrada. Permitió tres carreras en la quinta.

Baldwin impulsó a Ronald Acuña Jr. con un doblete productor para poner a los Bravos en el marcador en la sexta. El sencillo productor de Nacho Álvarez Jr. les dio una ventaja de 4-3.

Astros 5-2 Rangers

José Altuve y el dominicano Jeremy Peña conectaron jonrones y los Astros de Houston completaron una barrida de tres juegos sobre los visitantes Rangers de Texas y así regresaron al primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana.

Los Astros (84-69) no solo ampliaron su ventaja sobre los Rangers (79-74), que están en el tercer lugar, a cinco juegos, sino que también se llevaron el desempate en la serie de temporada de 13 juegos con Texas.

Rojos 6-2 Cardenales

Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Cardenales de San Luis y se mantienen en la pelea por el comodín en la Liga Nacional.

Con un récord de 76 triunfos y 76 derrotas, los Rojos se ubican a dos juegos y medio de los Mets de Nueva York en la lucha por la postemporada.

El primera base Spencer Steer fue la figura del partido impulsando cinco carreras con tres imparables, incluido un jonrón de tres carreras.

Guardianes 4-0 Tigres

Los Guardianes de Cleveland blanquearon a los Tigres de Detroit y se mantienen en la lucha por el comodín en la Liga Americana.

El dominicano Ángel Martínez impulsó su carrera 44 de la temporada con un batazo al jardín derecho.

Gigantes 5-1 Diamondbacks

En extra innings, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Diamondbacks de Arizona, anotando las cinco carreras en el undécimo episodio.

El dominicano Rafael Devers llegó a 103 carreras impulsadas en la temporada y se ubica entre los diez mejores en esa categoría en la lista general de las Mayores.

San Francisco ha ganado cuatro de los últimos diez partidos y se encuentra a dos juegos y medio del último cupo de clasificación a playoffs.

