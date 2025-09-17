Alexander Ogando, con victoria en su serie (20.10) de los 200 metros lisos, fue el único de los tres dominicanos en la distancia que consiguió pasar de ronda ya que tanto Lidio Andrés Feliz como Liranyi Alonso quedaron eliminados.

Ogando, entrenado por Félix Sánchez, corrió hace tres días la primera ronda de los 400 metros y el cansancio no lo pagó en su vuelta a la pista para los 200, su distancia ideal.

El dominicano, subcampeón olímpico con el relevo mixto del 4×400 en los Juegos de Tokio 2020, impuso su velocidad sobre la pista y firmó un triunfo de su serie que le mandó a semifinales por la vía rápida. Por detrás, a solo nueve centésimas, el sudáfricano Wayde Van Niekerk (20.19) y el suizo Thimothé Mumenthaler (20.39).

Menos fortuna tuvo su compatriota Lidio Andrés Feliz, campeón del mundo en 2022 con el relevo mixto 4×400, que, en una serie liderada por el campeón olímpico de 200, el botsuano Letsile Tebogo (20.18), finalizó séptimo (20.63).

En primera ronda de los 200 metros, en la categoría femenina, se despidió también Liranyi Alonso tras sufrir una descalificación.