La selección de Brasil no pudo pasar del empate 1-1 frente a Marruecos este sábado en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro correspondiente al Grupo C que dejó emociones en la primera mitad y un cierre con bastante tensión

El conjunto marroquí sorprendió al adelantarse en el marcador a los 20 minutos, aprovechando un buen momento ofensivo para golpear primero. Sin embargo, la reacción de la Canarinha no tardó en llegar y apenas once minutos después consiguió el empate para devolver la paridad al compromiso.

Durante el segundo tiempo, Brasil intentó asumir el protagonismo con mayor posesión de balón y algunas variantes desde el banquillo, mientras Marruecos apostó por mantener el orden defensivo y aprovechar cualquier espacio para salir al contragolpe.

Las oportunidades más claras del complemento estuvieron en los minutos finales. Bono evitó el segundo tanto brasileño con una gran atajada ante Danilo y, en el tiempo añadido, Alisson respondió con una doble intervención espectacular para mantener el empate y evitar la derrota de su selección.

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Con el pitazo final, ambas selecciones sumaron un punto en el Grupo C y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, en un duelo que dejó buenas sensaciones para Marruecos y la impresión de que Brasil aún tiene margen para crecer en el torneo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más