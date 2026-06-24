La selección de Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Qatar este martes en Seattle, en un partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial 2026. Con este resultado, los europeos lograron avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros del torneo.

Después de un inicio equilibrado, Bosnia abrió el marcador al minuto 29 gracias a un potente remate de Kerim Alajbegovic desde fuera del área. Cinco minutos más tarde amplió la ventaja tras una jugada de Edin Dzeko que terminó en autogol de Sultan Albrake, colocando el 2-0 en el marcador.

Qatar reaccionó antes del descanso y encontró el descuento al minuto 42 por medio de Hassan Alhaydos, quien aprovechó una asistencia de Edmilson Junior para mantener vivas las esperanzas de su selección. Incluso estuvo cerca del empate en el tiempo añadido, pero un remate de Pedro Miguel se estrelló en el poste.

En la segunda mitad, los asiáticos buscaron la igualdad, liderados por Akram Afif, aunque se encontraron con una defensa bosnia bien organizada. Cuando el encuentro entraba en su recta final, Ermin Mahmic apareció al minuto 80 para marcar el 3-1 definitivo y sentenciar la clasificación de Bosnia.

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Con la victoria, Bosnia cerró la fase de grupos con una actuación sólida y consiguió el objetivo de avanzar a la siguiente etapa del Mundial 2026. Qatar, por su parte, quedó eliminado pese a su esfuerzo en el tramo final del compromiso.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más