Este sábado inició la BMW Motorsport Weekend Xperience, una propuesta creada para acercar al público dominicano a la experiencia de las 24 Horas de Le Mans, considerada una de las competencias más emblemáticas y exigentes del deporte motor internacional.

La iniciativa, desarrollada junto a La X 102.1 FM y Gepiano F1, transformará el showroom de BMW y MINI en la avenida Abraham Lincoln en un espacio dedicado a la cultura motorsport, donde los asistentes podrán seguir la carrera, participar en conversaciones especializadas y conocer más sobre los elementos que convierten a Le Mans en una referencia histórica del automovilismo.

“Buscamos crear un espacio donde las personas puedan comprender qué hace tan especial a Le Mans y por qué sigue siendo una referencia para la industria automotriz y el deporte motor. Más allá de seguir la carrera, queremos acercar al público a la tecnología, la estrategia y la precisión que caracterizan a este tipo de competencias”, expresó Michelle Gómez, gerente de Marketing de Magna.

Celebrada desde 1923 en el circuito de La Sarthe, en Francia, Le Mans es reconocida por poner a prueba la resistencia de pilotos y vehículos durante 24 horas continuas. Su prestigio radica en que el resultado depende no solo de la velocidad, sino también de factores como la estrategia, la fiabilidad mecánica, la gestión de los relevos y la capacidad de adaptación a condiciones cambiantes en pista.

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La competencia ocupa además un lugar especial dentro de la historia de BMW. En 1999, la marca alcanzó la victoria absoluta con el BMW V12 LMR, un hito que forma parte de su legado en el automovilismo de resistencia y que hoy continúa con la participación de BMW M Motorsport en categorías como Hypercar y LMGT3.

Bajo el concepto More than a Watch Party, la actividad busca acercar al público dominicano a una disciplina donde la resistencia, la tecnología, la precisión y el trabajo en equipo son tan determinantes como la velocidad.

La primera jornada de la BMW Motorsport Weekend Xperience estuvo centrada en la transmisión y seguimiento de Le Mans, mientras que el domingo continuará con el MINI F1 Morning, dedicado al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, ampliando así la experiencia hacia la Fórmula 1.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más