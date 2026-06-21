Bélgica e Irán firmaron un empate sin goles este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, resultado que deja a ambas selecciones todavía sin victorias tras dos jornadas disputadas en el Grupo G de la Copa Mundial 2026.

El conjunto belga asumió la iniciativa desde el comienzo y generó las mejores oportunidades del encuentro. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Hans Vanaken y Maxim De Cuyper pusieron a prueba en varias ocasiones al arquero Alireza Beiranvand, quien respondió con una actuación sobresaliente para mantener su portería invicta.

Irán también tuvo momentos de peligro e incluso llegó a celebrar un gol a los 24 minutos, pero la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR. Más adelante, Mehdi Taremi siguió inquietando a la defensa europea, aunque se encontró con un seguro Thibaut Courtois bajo los tres palos.

El partido cambió de tono en el minuto 66 cuando Nathan Ngoy fue expulsado por derribar a Taremi siendo el último defensor. Con un hombre menos, Bélgica continuó buscando el gol, pero no logró superar la resistencia iraní durante los minutos finales.

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Con este resultado, Bélgica suma su segundo empate consecutivo en el torneo y deja escapar una oportunidad importante de tomar el control del Grupo G. Irán, por su parte, consigue un punto valioso gracias a su disciplina defensiva y a la brillante actuación de su guardameta, una de las figuras de la jornada mundialista.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más