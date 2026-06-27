La emocionante última jornada del Grupo G del Mundial 2026 definió a sus clasificados en un cierre histórico. La selección de Bélgica avanzó como líder indiscutible del sector al imponerse con un contundente 5-1 a Nueva Zelanda en Vancouver, mientras que Egipto sufrió hasta el último suspiro para rescatar un empate 1-1 ante Irán en Seattle, asegurando el segundo puesto de la zona de manera dramática.

El choque entre egipcios e iraníes concentró la mayor tensión de la fecha. La escuadra africana se puso en ventaja tempranamente a los cinco minutos por medio de Mahmoud Saber, tras una notable acción previa de Mohamed Salah. Irán reaccionó rápido y dispuso de un penal a favor al minuto 11, pero el arquero Mostafa Shoubir se vistió de héroe al detener el cobro de Mehdi Taremi. Pese al fallo, Ramin Rezaeian consiguió establecer la paridad definitiva al minuto 14 con una definición impecable.

La gran polémica llegó en el tiempo añadido de la segunda mitad, cuando Shoja Khalilzadeh desató la locura de los hinchas iraníes al marcar el gol de la aparente remontada y clasificación. Sin embargo, tras una revisión del VAR, el cuerpo arbitral invalidó la anotación por fuera de juego, confirmando el 1-1 que depositó a Egipto en los dieciseisavos de final y dejó a Irán en la tercera plaza a la espera de otros resultados.

Por su parte, Bélgica ratificó su cartel de favorito con una exhibición ofensiva comandada por Leandro Trossard, quien firmó un doblete con tantos a los minutos 27 (de penal) y 50. El capitán Kevin De Bruyne manejó los hilos del encuentro y aumentó la diferencia al minuto 66 con un potente disparo de larga distancia.

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Aunque Nueva Zelanda ensayó una tímida respuesta y logró descontar al minuto 83 gracias a un remate de Elijah Henry Just, el combinado europeo apagó cualquier intento de rebelión en los instantes finales. Romelu Lukaku, quien ingresó desde el banquillo, conectó un certero cabezazo al minuto 85 para colocar el cuarto, y Alexis Saelemaekers cerró el marcador al 90+4′ tras superar con velocidad a la zaga neozelandesa, sellando la eliminación definitiva de los 'kiwis' del certamen.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más