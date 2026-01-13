Colimdo.- El presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José P. Monegro, anunció este martes que el municipio de Baní será sede oficial de la disciplina de vela durante la celebración del evento deportivo regional, reafirmando así el impacto descentralizador y el alcance nacional de los juegos.

Monegro hizo el pronunciamiento durante el acto de inicio el viernes de los trabajos de remodelación del Estadio Municipal de Baní, actividad encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva del país.

Monegro resaltó que la elección de Baní como sede de vela responde a sus condiciones naturales y a una visión estratégica de integrar a distintas provincias en la gran fiesta deportiva del Caribe. “Baní tendrá un rol protagónico con la disciplina de vela, lo que dinamizará el deporte, el turismo y la economía local y en la región sur”, expresó.

En el acto estuvieron presentes destacadas personalidades del ámbito deportivo y gubernamental, entre ellas Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, así como autoridades provinciales y municipales, quienes valoraron positivamente el anuncio y el inicio de los trabajos de remozamiento del estadio.

También asistieron el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, junto al ex toletero de Grandes Ligas, Nelson Cruz, gerente del equipo que representará al país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, y el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), Vitelio Mejía, quienes coincidieron en señalar que la asignación de sedes en el interior del país fortalecen el desarrollo integral del deporte dominicano.

Por su parte, el ministro Kelvin Cruz subrayó que la remodelación del Estadio Municipal de Baní forma parte de un plan nacional de adecuación y modernización de instalaciones deportivas, para el desarrollo del deporte nacional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026,que se realizarán del 24 julio al 8 de agosto, representan el evento multideportivo más importante de la región y su organización continúa avanzando con pasos firmes, integrando a diversas provincias del país como sedes oficiales y consolidando a la República Dominicana como referente deportivo del Caribe.

