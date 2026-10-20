Así van los juegos de LIDOM: Escogido, Toros y Licey toman ventaja en la jornada de este martes

La jornada de este martes 20 de octubre en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) mantiene a los Leones del Escogido, Toros del Este y Tigres del Licey al frente de sus respectivos compromisos.

En Santo Domingo, el Escogido supera 5-1 a las Estrellas Orientales cuando se disputa la parte alta de la sexta entrada.

El conjunto rojo, que llegó a la jornada buscando su primera victoria de la temporada, ha conseguido abrir una ventaja de cuatro carreras frente a los orientales.

Toros remontan y están arriba de las Águilas

En La Romana, los Toros del Este vencen 5-3 a las Águilas Cibaeñas durante la parte alta del cuarto episodio.

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Las Águilas habían tomado ventaja en las primeras entradas, pero los Toros reaccionaron ofensivamente y pasaron a comandar el encuentro.

El partido se mantiene abierto, con el conjunto cibaeño todavía con varios episodios por delante para intentar regresar en el marcador.

Licey domina a los Gigantes

Mientras tanto, los Tigres del Licey aventajan 4-1 a los Gigantes del Cibao en la parte alta del sexto episodio.

Los azules mantienen una diferencia de tres carreras en un partido que ya ha superado la mitad de su desarrollo.

Los tres encuentros permanecen en juego, por lo que los marcadores pueden variar a medida que avance la jornada.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más