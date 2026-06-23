Argelia logró una agónica y crucial victoria tras remontar un adverso encuentro frente a la debutante Jordania, en un vibrante duelo disputado en San Francisco correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Los africanos supieron reponerse de un marcador en contra para sumar tres puntos vitales que los dejan en la pelea directa por la clasificación, mientras que el conjunto jordano quedó oficialmente eliminado de la competencia.

El combinado jordano hizo historia en la primera mitad al ponerse en ventaja en el minuto 36 gracias a una anotación de Al Rashdan, desatando la euforia tras un gran contragolpe. Jordania plantó cara con un juego rápido y una soberbia actuación de su guardameta Abulaila, quien sostuvo a su equipo durante gran parte del choque repeliendo las constantes embestidas comandadas por la ofensiva argelina.

La reacción de los dirigidos por Vladimir Petkovic llegó en el complemento gracias a los cambios tácticos y la insistencia a balón parado. En el minuto 68, Benbouali aprovechó una distracción en la zaga jordana tras un tiro de esquina para conectar un certero cabezazo que batió al portero rival, firmando el empate y cambiando por completo la dinámica de los minutos finales del compromiso.

El gol definitivo de la remontada argelina cayó en el minuto 82, tras una jugada que requirió la revisión del VAR antes de ser validada por el colegiado principal. A pesar de los desesperados intentos de Jordania en el tiempo de descuento, donde se añadieron siete minutos, Argelia defendió con solvencia su ventaja para sellar el triunfo por 2-1 y desatar la celebración de su plantilla.

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Con este resultado, el grupo se encamina a una definición de infarto donde Argelia buscará asegurar la segunda posición de la zona en su próximo partido contra Austria. Por su parte, la selección de Jordania se despide matemáticamente del torneo de forma anticipada, debiendo cumplir con su último compromiso del calendario frente a la poderosa Argentina.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más