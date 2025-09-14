El dominicano Alexander Ogando, subcampeón olímpico con el relevo mixto del 4×400 en los Juegos de Tokio 2020, quedó eliminado este domingo en la primera ronda de los 400 metros de los Mundiales que se disputan en la capital japonesa al concluir séptimo su serie con un tiempo de 45.59.

Ogando, entrenado por Félix Sánchez, corrió en Tokio los 400 metros, una distancia habitualmente superior a la suya, que son los 100 y 200, y no pudo superar la primera ronda.

Esta temporada, de las veintidós carreras disputadas antes de llegar a Tokio, solo tres fueron de 400 metros, la última el 31 de mayo en el Grand Slam de Filadelfia (Estados Unidos).

