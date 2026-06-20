Alemania logró una agónica victoria 2-1 sobre Costa de Marfil este sábado en la segunda jornada del Mundial 2026, un resultado que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda tras remontar en los minutos finales un partido que parecía complicarse con el paso del tiempo.

La selección africana sorprendió al ponerse en ventaja al minuto 29 gracias a Franck Kessié, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para batir la portería alemana. Pese al dominio territorial de los europeos durante gran parte del encuentro, Costa de Marfil consiguió sostener la ventaja antes del descanso con una actuación defensiva ordenada y efectiva.

Alemania mantuvo la presión durante toda la segunda mitad y encontró la igualdad al minuto 67 por medio de Deniz Undav. El delantero, que había ingresado desde el banquillo, aprovechó una oportunidad dentro del área para devolver la esperanza a los dirigidos por Julian Nagelsmann.

Cuando todo apuntaba a un empate, Undav volvió a aparecer en el tiempo añadido. En el minuto 93, el atacante definió con precisión para completar la remontada y desatar la celebración alemana en un partido que exigió paciencia y perseverancia hasta el último instante.

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Con este triunfo, Alemania suma seis puntos en dos presentaciones y asegura su presencia en la siguiente fase como líder de su grupo. Costa de Marfil, que estuvo cerca de protagonizar una de las sorpresas de la jornada, deberá jugarse sus opciones de clasificación en la última fecha.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más