El veterano baloncestista dominicano Al Horford continuará su carrera con los Golden State Warriors tras alcanzar un acuerdo para firmar un contrato de dos años y 14 millones de dólares. La información fue confirmada este jueves, consolidando la permanencia del puertoplateño en la franquicia californiana de cara a la temporada 2026-27.

Para concretar el nuevo pacto, Horford rechazará una opción de jugador valorada en seis millones de dólares, lo que le permitirá asegurar un acuerdo más favorable económicamente. Con este contrato, el dominicano disputará su vigésima temporada en la NBA, convirtiéndose en apenas el decimotercer jugador en la historia de la liga en alcanzar esa prestigiosa marca.

A sus 40 años, Horford aseguró que todavía se siente capaz de aportar al máximo nivel. El cinco veces All-Star expresó su agradecimiento por mantenerse vigente durante dos décadas en la mejor liga de baloncesto del mundo y destacó que su objetivo es ayudar a los Warriors a competir por posiciones importantes tras una campaña marcada por lesiones de figuras clave como Stephen Curry y Jimmy Butler.

El experimentado pívot también anunció que este verano se mantendrá enfocado en su recuperación y acondicionamiento físico. Las molestias que sufrió la temporada pasada llevaron tanto al jugador como a la organización a priorizar dicho paso, para mantener el ritmo de la próxima temporada de la NBA.

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La próxima campaña tendrá además un toque especial para el baloncesto dominicano, ya que Horford compartirá vestuario con Yaxel Lendeborg, seleccionado recientemente en el Draft. Con una trayectoria que incluye un campeonato de la NBA, múltiples participaciones en el Juego de Estrellas y numerosos récords para el baloncesto latinoamericano, Horford buscará seguir ampliando un legado que ya lo coloca entre los mejores jugadores dominicanos de todos los tiempos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más