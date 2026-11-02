Águilas y Estrellas reanudan este lunes partido suspendido dos veces por lluvia

Las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales volverán al terreno este lunes 2 de noviembre, a las 7:30 de la noche, para completar el partido que ha sido suspendido en dos ocasiones debido a las lluvias, en la continuación del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El enfrentamiento, único programado para este lunes, tendrá lugar en el Estadio Cibao, de Santiago, donde ambos conjuntos intentarán recuperarse de sus recientes derrotas y mejorar sus posiciones en la tabla del campeonato.

El compromiso fue originalmente programado para el miércoles 21 de octubre, pero las precipitaciones obligaron a detenerlo cuando se encontraba en la parte baja de la segunda entrada, con el marcador empatado 0-0.

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Posteriormente, la Lidom reasignó el encuentro para el lunes 26 de octubre, aunque las condiciones del terreno, afectado nuevamente por las lluvias, impidieron que se celebrara.

Ahora, una semana después del segundo aplazamiento, las dos franquicias tendrán una nueva oportunidad de completar el compromiso.

A diferencia de un partido regular, el encuentro no comenzará desde la primera entrada, sino que continuará desde el mismo punto en que fue detenido el pasado 21 de octubre.

Estrellas buscan poner fin a cinco derrotas consecutivas

Las Estrellas Orientales llegan a esta jornada con récord de cinco victorias y siete derrotas (5-7), después de sufrir cinco reveses consecutivos que las hicieron descender hasta la cuarta posición de la tabla.

El conjunto de San Pedro de Macorís perdió su compromiso más reciente 2-1 frente a los Tigres del Licey, en el Estadio Tetelo Vargas, durante la jornada del domingo.

En ese encuentro, las Estrellas igualaron el marcador en la tercera entrada mediante un doble remolcador de César Prieto, pero un lanzamiento descontrolado en el séptimo episodio permitió que el Licey anotara la carrera decisiva.

El equipo oriental buscará recuperar el ritmo que mostró al comienzo de la temporada, cuando llegó a ocupar el primer lugar de la clasificación.

Águilas intentan salir del último lugar

Las Águilas Cibaeñas, por su parte, atraviesan un comienzo complicado, con tres victorias y nueve derrotas (3-9), registro que las mantiene en la última posición del campeonato.

Los cibaeños llegan después de caer 2-1 ante los Leones del Escogido el domingo, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde un cuadrangular de dos carreras de Yamaico Navarro resultó decisivo.

Con ese resultado, las Águilas acumularon su tercera derrota consecutiva, mientras que los Leones extendieron a ocho su racha de triunfos.

El compromiso de este lunes representa una oportunidad para que los cibaeños aprovechen su condición de locales y comiencen a reducir la diferencia frente a los equipos que los anteceden.

Así llegan ambos equipos

Las Estrellas Orientales, con marca de 5-7 y porcentaje de .417, ocupan el cuarto lugar de la tabla, a tres juegos y medio de los líderes.

Las Águilas Cibaeñas, con récord de 3-9 y porcentaje de .250, se encuentran a cinco juegos y medio del primer puesto.

La clasificación continúa encabezada por los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, ambos con 9-4, seguidos por los Gigantes del Cibao, con 7-6.

De completarse el encuentro, uno de los dos equipos pondrá fin a su racha negativa, mientras que el otro continuará acumulando derrotas en el inicio de la temporada 2026-2027.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más