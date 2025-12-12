Águilas blanquean a Leones y se clasifican a la postemporada

Con su triunfo, las Águilas sumaron su victoria 28 de la temporada, con 11 derrotas, una cantidad que dos colistas, las Estrellas Orientales (17-23) y los Leones (17-23), que ocupan los puestos quinto y sexto, no tienen posibilidades de alcanzar al equipo cibaeño y dejarlo fuera de la clasificación.

Jorge Tavarez dominó desde el montículo y tanto Ezequiel Durán como el estadounidense Corey Joyce lo respaldaron con el madero para que las Águilas Cibaeñas vencieran este jueves por blanqueada 5-0 a los Leones del Escogido y aseguraran su avance a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Tavarez (3-1) permitió apenas dos indiscutibles en cinco entradas sin anotaciones para quedarse con la victoria.Durán y Joyce produjeron dos carreras cada uno, mientras que Robert Moore pisó el plato en dos oportunidades y Jerar Encarnación en una ocasión por las cuyayas, quienes celebraron ante su público en el estadio Cibao, de Santiago.

Los Leones llenaron las bases con un out en la novena entrada, pero Burch Smith (5) ponchó a Alexander Canario y dominó a Jonathan Guzmán con rodado al campocorto para preservar el salvamento y la victoria para las Águilas.

Héctor Rodríguez, con dos imparables, fue el más destacado por los escarlatas.

Samuel Reyes (0-1) fue tocado con una carrera en 1.1 entradas lanzadas y perdió el juego por los Leones.

TIGRES 1-0 GIGANTES

El derecho Albert Abreu tuvo una salida de calidad y Mel Rojas Jr. anotó la única carrera en el partido que los Tigres del Licey derrotaron por blanqueada a los Gigantes del Cibao.

Abreu (2-4) subió al montículo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, y lanzó seis entradas en las que le conectaron tres imparables, sin carreras, y ponchó a cinco bateadores para llevar a los Tigres (18-21) a un triunfo que los dejó en solitario en el tercer lugar.

Luego de que Abreu completara su labor, salieron a lanzar Misael Tamarez y Anderson Severino, quienes lanzaron en las entradas siete y ocho sin permitir anotaciones, llevando el encuentro hasta el noveno acto, en el que los Gigantes llenaron las bases con un out, pero el cerrador Jean Carlos Mejía (7) se recuperó ponchando a Kelvin Gutiérrez y a Leury García para quedarse con el rescate y asegurar la victoria en el duelo de picheo escenificado ante los potros.

Rojas Jr. aprovechó un lanzamiento descontrolado del estadounidense Steven Moyers, para anotar desde la antesala la carrera que definió el triunfo de los capitalinos.

Nomar Mazara conectó dos imparables y fue el mejor jugador de ofensiva de los Gigantes (17-22), quienes pasaron a ocupar la cuarta y última posición que otorga boleto a la postemporada.

Moyers (0-1) tuvo una buena presentación ante los Tigres, en la que permitió una carrera en cinco episodios y ponchó a cuatro bateadores, pero terminó cargando con la derrota por los Gigantes.

Este viernes los Tigres visitan a las Estrellas en San Pedro de Macorís (este), los Leones reciben a las Águilas en Santo Domingo y los Gigantes a los Toros del Este en San Francisco de Macorís (este).