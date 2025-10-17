Aderlin Rodríguez lidera con cuadrangular victoria de Águilas ante Toros

Además de la contribución de Rodríguez, las Águilas contaron con dos remolcadas de Lagares y Jansen, así como con dos anotadas de Adael Amador.

Torres, con dos remolcadas, y Gasper, con anotada y remolcada, se destacaron en el ataque por los Toros.

La ofensiva de las Águilas (2-0) ha logrado imponerse anotando 15 carreras en sus primeros dos partidos de la temporada dominicana.

Los cibaeños, quienes visitaron el estadio Francisco Micheli de La Romana, iniciaron su ataque anotando cuatro carreras en la misma primera entrada, en la que combinaron sencillos remolcadores de una vuelta de Emmanuel Rodriguez y Raynel Delgado, y un doble impulsador de Juan Lagares ante Franklyn Kilomé (0-1), quien abrió por los Toros (0-2).

En el cierre de la primera entrada, el puertorriqueño Bryan Torres fletó un vuelacercas de dos carreras frente al derecho estadounidense Randy Wynne para colocar a los Toros en el marcador.

En el tercero, Aderlin Rodríguez pegó doble productor de una carrera y luego anotó por indiscutible de Juan Lagares para ampliar la ventaja de las Águilas (2-6).

Los Toros volvieron a acercarse en el marcador anotando una carrera en el cuarto y quinto acto del encuentro, la primera por cuadrangular del estadounidense Mickey Gasper y la segunda por rodado de Torres.

Las Águilas, quienes son dirigidos por el colombiano Luis -Pipe- Urueta, sumaron cuatro vueltas más en la parte alta del sexto episodio, en la que combinaron un indiscutible remolcador del norteamericano Carter Jensen y coronaron con un jonrón de tres anotaciones de Aderlin Rodríguez, que les brindó una distancia que no volvieron a perder.

Los amarillos agregaron su última carrera en la octava entrada, por elevado de sacrificio de Jensen.

La victoria se la acreditó el relevista Jhordany Mezquita (1-0), quien laboró 2.2 episodios en blanco, con tres ponches, para las Águilas.

La derrota fue a la cuenta de Kilomé (0-1), quien fue atacado con cuatro anotaciones en apenas una entrada sobre el montículo.

Partidos suspendidos

Los partidos que disputarían los Tigres del Licey ante los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, y las Estrellas Orientales frente a los Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, fueron suspendidos debido a las lluvias que caídas en ambas ciudades.

Para este viernes, los Toros visitan a las Águilas en el estadio Cibao, de Santiago, las Estrellas reciben a los Leones en el Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, y los Tigres a los Gigantes en el Quisqueya Juan Marichal.