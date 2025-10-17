Max Scherzer mostró lo mejor de su repertorio y el venezolano Andrés Giménez y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. lo respaldaron enviando la pelota fuera del parque en la maciza victoria a domicilio de los Azulejos de Toronto que dejó en 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Scherzer (1-0), ganador de tres premios Cy Young y dos veces campeón de la Serie Mundial, sacó lo mejor de su experiencia en la postemporada para lanzar 5.2 capítulos de dos anotaciones y cinco ponches para llevarse la victoria por los de Toronto.

Giménez conectó un jonrón de dos anotaciones, su segundo en juegos consecutivos, y agregó un sencillo productor de dos carreras para concluir el partido con cuatro vueltas.

Guerrero Jr. fletó su quinto cuadrangular de esta postemporada para los Azulejos (2-2), que tras perder los dos primeros juegos de esta serie en el Rogers Centre de Toronto, han ganado los dos en el T-Mobile Park de Seattle.

Josh Naylor remolcó una carrera y el venezolano Eugenio Suárez empujó al dominicano Jorge Polanco por los Marineros (2-2).

El dominicano Luis Castillo (1-1), quien inició por los de Seattle, solo pudo mantenerse por 2.1 episodios en el montículo, en los que permitió tres carreras y cargó con la derrota.

Azulejos y Marineros se enfrentan nuevamente este viernes, en busca de tomar la delantera en el quinto compromiso de este duelo por el boleto a la Serie Mundial en la Liga Americana.

