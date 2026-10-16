Santo Domingo. La XV Semana Internacional de la Poesía 2026 quedará inaugurada este lunes 19 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a las 5:00 de la tarde en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Central Pedro Mir.

El rector, doctor Jorge Asjana David, encabezará la ceremonia, que reunirá a poetas de Guatemala, México, España, Cuba, Perú, Bulgaria, Chile, Francia, Haití, Bolivia, Italia y la República Dominicana, en una jornada que marca el inicio de una semana dedicada a la palabra poética.

El programa del acto inaugural contempla, en primer lugar, la interpretación del Himno Nacional y del Himno de la UASD. A continuación, Mateo Morrison, presidente de la Fundación Espacios Culturales e impulsor del evento, ofrecerá las palabras de salutación. Seguirán las intervenciones del rector Jorge Asjana David y de José Mármol, quien hablará en representación del comité organizador de la Semana Internacional de la Poesía. El Coro Universitario amenizará la velada con una actuación artística antes de dar paso a las lecturas poéticas.

Ver programa inaugural: Programa Acto Inaugural

Los poetas que leerán en esta apertura son: Rodrigo Carrillo (Guatemala), María Baranda (México), Sonia Betancort (España), Nancy Morejón (Cuba), Paolo De Lima (Perú), Tatyana Yavasheva y Daniela Aleksandrova (Bulgaria), Roxana Miranda (Chile), Nicolas Meusnier (Francia), Jhaky Valcourt (Haití), Gabriel Chávez (Bolivia), Danilo Manera (Italia), Marianela Medrano (dominicana residente en Estados Unidos), Denisse Español y José Enrique Delmonte (República Dominicana).

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Esta decimoquinta edición se desarrollará del 19 al 25 de octubre y está dedicada a honrar la memoria y el legado literario de la poeta peruana Blanca Varela y del escritor mexicano Jaime Sabines, en ocasión del centenario de su nacimiento. Ambas figuras son consideradas referentes fundamentales de la poesía hispanoamericana contemporánea.

Ver programa general: Programa general

La Semana Internacional de la Poesía, iniciada en 2012 por iniciativa de Mateo Morrison y vinculada al Día Nacional del Poeta (21 de octubre, natalicio de Salomé Ureña de Henríquez), se ha consolidado como una de las citas literarias más relevantes de América Latina y la principal del Caribe. En ediciones anteriores ha reunido a creadores de múltiples países y ha llevado recitales, encuentros y actividades a universidades, centros educativos y espacios culturales de distintas regiones del país.

El comité organizador, liderado por Morrison y con José Mármol como presidente del festival, incluye a destacados escritores y gestores culturales. Más de un centenar de poetas dominicanos de diversas generaciones y regiones acompañarán a los invitados internacionales a lo largo de la semana, que contempla recitales, coloquios, encuentros con estudiantes y otras actividades abiertas al público.

La ceremonia inaugural representa no solo el arranque formal del festival, sino también un espacio de encuentro intercultural en el que la poesía se afirma como puente entre naciones y generaciones. La UASD, a través de este evento, reafirma su compromiso con la promoción de las letras y la cultura, abriendo sus puertas a voces que dialogan desde distintas geografías y tradiciones.

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