Raíces y devociones: Posts prosopoéticos constituye una obra literaria sólida y profundamente reflexiva, que trasciende la mera colección de aforismos para erigirse como un manifiesto íntimo y social. Los textos funcionan como aforismos expandidos con ambición de manifiesto vital: filosóficos sin ser áridos, críticos sin caer en lo panfletario y personales sin derivar en lo anecdótico. Esta propuesta literaria se consolida como singular, resonante y necesaria, defendiendo la individualidad humana frente a la despersonalización mediante poesía, ironía e inteligencia.

Voz autoral y registro estilístico

Manuel Matos Moquete, escritor. Foto: ©EmilSocías/Acento.com.o

La fuerza de Raíces y devociones radica en una voz viva, autónoma y juguetona, capaz de moverse con agilidad entre humor, ironía y reflexión profunda. Entre los elementos más destacados se encuentran:

Aforismo expandido: Cada frase funciona como unidad de pensamiento completo, evocando y condensando ideas más que simplemente enunciarlas.

Registro híbrido: Se combina un lenguaje culto y poético (“azogue”, “ulular”, “entretelas del ser”) con coloquialismos efectivos (“vaina”, “robot humano”), acercando al lector sin sacrificar profundidad.

Tono polifacético: La ironía nietzscheana, la seriedad ética y el guiño humorístico constante evitan la solemnidad, creando una textura tonal rica y estimulante.

Ejes temáticos

Los textos orbitan alrededor de temas profundamente entrelazados:

Identidad fluida: Explora el “siendo” del ser, la construcción del yo como proceso en tránsito, esculpido por herencia comunitaria y experiencia individual. Frases como “soy mi propio espejo, aun con el azogue manchado” resumen esta búsqueda.

Alegato contra la deshumanización: Se critica la alienación laboral y la pérdida de humanidad (“El robot humano tensa los músculos productivos”), defendiendo el ocio como acto de resistencia, con metáforas bíblicas potentes (“armados de la honda de los David”).

Metapoesía y creación: La obra reflexiona sobre el acto de escribir y leer, elogiando la creación literaria y señalando sus formas superficiales.

Análisis lingüístico y estilístico

Matos Moquete demuestra un dominio consciente del lenguaje:

Léxico rico y simbólico: Preciso, densamente connotativo, capaz de soportar múltiples niveles de lectura.

Sintaxis complexiva: Frases largas y subordinadas generan un ritmo meditativo y lírico, aunque demandan del lector un esfuerzo mayor.

Recursos retóricos: Metáforas memorables (“luces que nos ensombrecen, sombras que nos esclarecen”), paradojas y antítesis enriquecen la textura conceptual.

Prosodia calculada: La puntuación crea pausas, tensiones y musicalidad interna, guiando la lectura de manera orgánica.

Cada imagen y frase posee densidad y resonancia, combinando originalidad metafórica —fusión de lo mitológico, lo biológico y lo espiritual— con empatía intelectual, invitando al lector a sumergirse en la conciencia del yo y a contemplar el mundo con mirada crítica y renovada.

Metaconciencia y reflexión existencial

El poema “Sangrar la conciencia” y los conceptos de la obra introducen la metaconciencia: la capacidad de ser conscientes de nuestra propia conciencia. Este enfoque eleva la experiencia literaria y humana, explorando la introspección, la ética y la conexión con los demás.

Destacan expresiones como:

“Sangrar la conciencia”: simboliza el acto de despojarse de las máscaras sociales y confrontar la esencia de nuestra existencia.

“Vivir a conciencia o vivir de la conciencia”: plantea un dilema entre autenticidad y pragmatismo existencial.

“El deseo de comunicación con los demás”: sugiere la necesidad de equilibrar introspección con apertura al otro, haciendo del lenguaje un puente entre el yo y el mundo.

La metaconciencia se manifiesta en tres niveles:

Reflexión sobre el lenguaje: como medio de construcción de realidades y superación de la superficialidad (“No hay caminos abiertos a un mundo de esperanza en la pululante y espesa bruma de la anticonciencia”). Interacción con el lector: la obra invita a una lectura activa y crítica, donde el lector se convierte en co-creador del significado. Exploración de la subjetividad: el yo poético examina su existencia y contexto, fomentando la reflexión sobre identidad y lugar en el mundo.

Conclusión

Raíces y devociones: Posts prosopoéticos es una propuesta audaz y reflexiva que fusiona lo poético, lo filosófico y lo confesional. Matos Moquete confronta al lector con preguntas fundamentales sobre conciencia, lenguaje y conexión con los demás, promoviendo un ejercicio constante de introspección crítica. La obra es un llamado a trascender lo superficial y construir una existencia más auténtica y significativa, donde la metaconciencia se erige como herramienta central para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

Ike Méndez Poeta, educador y ensayista Ike Méndez es ensayista y metapoeta dominicano. Coautor de obras como *"San Juan de la Maguana, una Introducción a su Historia de Cara al Futuro"* (Primer premio en el Concurso Nacional de Historia 2000) y *"Símbolos de la Identidad Sanjuanera"* (Segundo premio en 2010). Ganó el Segundo premio en el Concurso de Literatura Deportiva “Juan Bosch” (2008) y colaboró en la serie *"Fragmentos de Patria"* de Banreservas. También coeditó las antologías *"Voces Desatas"* (poesía, 2012) y la primera antología de cuentistas sanjuaneros (2015). Ha publicado seis poemarios: *Al Despertar* (2017), *Flor de Utopía* (2018), *Ruptura del Semblante* (2020), *Baúl de Viaje* (2022), *Al Borde de la Luz* (2023) y *El Joyero de Ébano* (2024), que reflejan una evolución poética constante. E-mail: jemendez@claro.net.do Ver más