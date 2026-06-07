Hay acontecimientos culturales que trascienden la simple presentación de un espectáculo. Son momentos que enriquecen el espíritu colectivo de una nación y nos recuerdan la importancia de la belleza, la sensibilidad y el encuentro humano a través del arte.

La próxima presentación del Trío VibrArt, el domingo 14 de junio en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, constituye precisamente uno de esos acontecimientos. Que tres músicos de la categoría internacional de Juan Pérez Floristán, Miguel Colom y Fernando Arias ofrezcan un concierto libre de costo al público dominicano es un privilegio que merece ser celebrado y agradecido.

Sin embargo, detrás de este valioso regalo cultural existe una historia de perseverancia, visión y compromiso. Desde hace décadas, la Fundación Sinfonía ha desarrollado una labor ejemplar en favor de la música clásica y de la formación de nuevas generaciones de artistas dominicanos. Su trabajo ha contribuido a acercar al país a algunas de las más destacadas figuras y agrupaciones del mundo musical, convirtiéndose en una institución indispensable dentro del panorama cultural nacional.

El prestigioso Trío VibrArt, conformado por Juan Pérez Floristán (piano), Miguel Colom (violín) y Fernando Arias (violonchelo), ofrecerá un concierto gratuito el 14 de junio, a las 6:00 de la tarde, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, gracias al auspicio de la Unión Europea y la Fundación Sinfonía.

Mención especial merece el liderazgo de Margarita Miranda de Mitrov, cuya dedicación, sensibilidad y amor por la cultura han sido fundamentales para convertir a Sinfonía en un referente de excelencia. Gracias a esfuerzos como el suyo, miles de dominicanos han podido acceder a experiencias artísticas de primer nivel que de otra manera resultarían inalcanzables.

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La llegada del Trío VibrArt es también una muestra de cómo la cultura puede tender puentes entre naciones y pueblos. La colaboración entre la Unión Europea y la Fundación Sinfonía reafirma que el arte continúa siendo uno de los lenguajes más universales para promover el entendimiento, la admiración mutua y el enriquecimiento espiritual.

Trío VibrArt, una de las agrupaciones de cámara más destacadas de Europa, integrada por Juan Pérez Floristán (piano), Miguel Colom (violín) y Fernando Arias (violonchelo), se presentará el próximo 14 de junio a las 6:00 de la tarde en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Vivimos tiempos en los que las noticias suelen estar dominadas por conflictos, tensiones y preocupaciones cotidianas. Por eso resulta especialmente valioso que instituciones comprometidas con el desarrollo humano sigan apostando por la música, la educación y la cultura como herramientas de transformación social.

El próximo 14 de junio, el público dominicano tendrá la oportunidad de escuchar a artistas de prestigio internacional en uno de los escenarios más importantes del país. Pero también tendrá la oportunidad de reconocer y agradecer el trabajo silencioso de quienes, como la Fundación Sinfonía y Margarita Miranda, han dedicado años de esfuerzo para que la excelencia artística llegue a todos.

Porque cuando la cultura se comparte con generosidad, deja de ser un privilegio para convertirse en patrimonio de toda la sociedad.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más