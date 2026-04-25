En un nuevo episodio del Gustavo Podcast, el escritor Gustavo Olivo y la doctora Ibeth Guzmán abordaron uno de los debates más vigentes en la literatura contemporánea: la posibilidad —o imposibilidad— de separar al autor de su obra. La conversación parte de la tradición de los llamados “poetas malditos”, como Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, cuyas vidas estuvieron marcadas por excesos, conflictos morales y posturas provocadoras.

Durante el diálogo, los participantes reflexionaron sobre cómo la vida personal, las ideologías o incluso los errores de un autor pueden influir en la manera en que los lectores interpretan sus textos. Se cuestiona si el conocimiento de la conducta privada de un escritor debe alterar la experiencia de lectura o si, por el contrario, la obra debe analizarse de forma independiente, como una entidad autónoma.

Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a la teoría de la “muerte del autor”, propuesta por el crítico Roland Barthes, que plantea que una vez publicada, la obra deja de pertenecer al escritor y pasa a ser interpretada libremente por los lectores. Frente a esta postura, también se expone la visión contraria: que el autor, como ser social, inevitablemente imprime su visión del mundo en sus escritos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El episodio también aborda el riesgo de leer desde prejuicios ideológicos, lo que podría limitar la experiencia literaria. En ese sentido, se plantea que rechazar una obra por la postura política o moral de su autor podría llevar a perder grandes aportes culturales. La discusión concluye destacando el papel activo del lector, quien no solo interpreta, sino que también construye significados propios a partir del texto.

Este intercambio posiciona el debate en un contexto actual, donde las redes sociales y la cultura de la cancelación han reconfigurado la relación entre creadores y audiencias, haciendo de esta reflexión un tema más vigente que nunca.