Con el auspicio del Banco Popular Dominicano y con la colaboración del Ministerio de Turismo (MITUR) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), la Embajada de la República Dominicana en México tendrá por segundo año consecutivo un espacio en la segunda Feria del Libro más importante del mundo.

El Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, estará presente en esta edición de la Feria.

La Editora del Banco Central y el Archivo General de la Nación han contribuido con decenas de libros que serán exhibidos en el stand dominicano, al igual que las editoras del Centro Bonó, Cielo Naranja y Nuevas Tierras Ediciones. Además de las exhibiciones en el stand, los autores presentarán sus obras el domingo 29 de noviembre a las 7:00 p.m. en un salón de la Feria. Esa misma noche, la Embajada ofrecerá un cóctel a los asistentes al evento y a los dominicanos residentes en Guadalajara.

Los autores dominicanos confirmados para participar en la FIL Guadalajara 2026 son Frank Báez, Jochy Herrera, Marino Berigüete, Rey Andújar, Noris Binet, Sofía Lana, y de la editora dominicana Bienetre, los escritores Alexandra Castillo, César Cordero, Félix Abreu, Keila González Báez, María Esther Fernández, Sebastián Calderón, Rodrigo Munné y Yesenia González.

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Coloquio literario en la Ciudad de México

Antes de partir a Guadalajara, las actividades literarias comenzarán el viernes 27 de noviembre a las 11:00 a.m. en la Ciudad de México con el coloquio "En el mismo trayecto del sol: Diálogo sobre literatura dominicana, insular y caribeña" en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Participarán el destacado escritor dominicano Jochy Herrera y los académicos de la UNAM, Dra. Margarita Vargas Canales y el Dr. Carlos Converse Blancas.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Embajada de la República Dominicana en México con la promoción y difusión del arte y la literatura dominicana en tierras aztecas.

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