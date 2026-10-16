República Dominicana será el país invitado de honor de Cali Lee 2026, la Feria Internacional del Libro de Cali, Colombia, que se celebrará del 23 de octubre al 2 de noviembre, con una delegación encabezada por el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor De Moya.

El funcionario explicó que la participación dominicana busca promover la literatura nacional y mostrar expresiones de la identidad cultural del país, mediante una selección de obras de autores dominicanos y una exhibición de artesanía.

De Moya, ganador del Premio Nacional de Cuento en 2003, consideró que la invitación representa una oportunidad para dar mayor visibilidad internacional a los escritores dominicanos.

“Este es un evento de un gran nivel cultural y para muestra solo hay que decir que el año pasado asistieron 520 mil personas y se vendieron 177 mil libros, una cifra que es para llenar de orgullo y satisfacción a cualquier país”, expresó.

El viceministro destacó que la feria permitirá presentar obras de distintos géneros, entre ellos novela, cuento, poesía, ensayo e historia. También señaló que se exhibirá una muestra de artesanía dominicana.

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“Habrá una muestra de lo mejor que producimos en términos literarios. Tenemos grandes escritores, el inmenso Pedro Henríquez Ureña es uno de ellos”, afirmó.

Entre los escritores dominicanos invitados figuran Frank Báez, Manuel García Cartagena, Ledis Priscila Velásquez Rivera y el antropólogo Jonathan Doleo, además de De Moya. También participará la compositora Alicia Baroni, viceministra de Industrias Culturales y Creativas. El montaje del pabellón dominicano estará a cargo de Luis Rivas.

Once días de actividades culturales

Cali Lee 2026 celebrará su undécima edición con una programación de 11 días en el Bulevar del Río, el Paseo Bolívar y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM), en Cali. Las actividades se desarrollarán de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con entrada gratuita.

La feria, anteriormente denominada Feria Internacional del Libro de Cali (FIL Cali), presentó su agenda cultural el pasado 14 de octubre, ocasión en la que se anunció oficialmente a República Dominicana como país invitado de honor.

La directora del evento, Paola Guevara, señaló que la edición de este año busca promover el encuentro entre las personas a través de la lectura y los libros.

La participación dominicana procura ampliar la difusión de sus autores y de otras expresiones culturales en el ámbito internacional.

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