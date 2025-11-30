República Dominicana debuta de manera oficial en la FIL Guadalajara 2025

La República Dominicana participa por primera vez con un espacio oficial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025, uno de los eventos literarios más importantes de Latinoamérica.

En sus 39 años de historia, la feria había recibido a autores y editores dominicanos, pero esta es la primera ocasión en que el país caribeño acude con representación institucional.

La iniciativa, organizada por la Embajada dominicana en México y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuenta también con la colaboración del Ministerio de Turismo. El espacio reúne una amplia selección de publicaciones del Banco Central, el Archivo General de la Nación y diversas editoriales independientes, con más de 100 autores dominicanos presentes en los estantes.

Embajador Juan Bolívar Díaz Santana, en el espacio de la República Dominicana en la FIL Guadalajara 2025.

El acto inaugural estuvo encabezado por el embajador de la República Dominicana en México, Juan Bolívar Díaz, acompañado de su esposa, Ada Wiscovicth Carlo. También participaron el primer secretario y encargado de Asuntos Culturales, Samuel Esteban, junto a los gestores editoriales Miguel D. Mena, de Cielo Naranja, y Mary Claudia Pérez, de Nuevas Tierras Ediciones.

Dedicada en esta edición a Cataluña, la FIL Guadalajara 2025 se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre y reúne a cientos de autores, editores y profesionales del sector literario.

Comité editorial de la República Dominicana en la FIL Guadalajara, Primer Secretario Samuel Esteban, Mary Claudia Pérez y Miguel D. Mena

La representación dominicana aprovechará su presencia para mostrar títulos y autores claves del acervo cultural nacional. Según la embajada, esta participación forma parte del compromiso de promover el arte y la literatura dominicana en México y fortalecer los lazos culturales entre ambos países.

