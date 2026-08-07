El Ministerio de Cultura (MINC) dio a conocer este jueves los ganadores de los Premios Anuales de Literatura 2026 y del Premio Anual de Historia José Gabriel García 2025 para obras publicadas, durante un acto celebrado en la sede ministerial.

El acto, celebrado en el lobby principal del Ministerio y encabezado por Pastor de Moya, viceministro; Aquiles Julián, director general del Libro y la Lectura; y Fari Rosario, director de Gestión Cultural y coordinador de los Premios Anuales, fue formal y lucido. Estaban allí también los viceministros Amaury Sánchez y Gamal Michelén; el director de Ferias del Libro, Nan Chevalier; y el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Rafael Peralta Romero.

En los medios literarios se considera que el veredicto de este año evidencia una combinación de autores ampliamente reconocidos con investigadores y dramaturgos cuya obra ha alcanzado reconocimiento principalmente en ámbitos académicos y especializados.

El jurado privilegió trabajos de elevada calidad literaria, con fuerte contenido reflexivo y un notable interés por temas como la memoria, la identidad, la historia, la migración y los dilemas contemporáneos del individuo y la sociedad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ganadores:

Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván: Obra: La enana

Manuel García Cartagena.

Autor: Manuel García Cartagena. Se trata de uno de los narradores dominicanos de mayor proyección internacional de su generación. Reside en Argentina y ha desarrollado una narrativa caracterizada por la experimentación formal, la intertextualidad y la exploración de los conflictos de identidad, memoria y violencia. Premios anteriores: Premio Nacional de Cuento (República Dominicana) y Premio Internacional de Novela de FUNGLODE (finalista y reconocido en distintas convocatorias), además de diversos reconocimientos por sus libros de cuentos y novelas publicados en República Dominicana, Argentina y España. La crítica dominicana e hispanoamericana lo considera uno de los renovadores de la narrativa contemporánea dominicana. Se ha destacado por su dominio del lenguaje, la complejidad estructural de sus novelas, la influencia de la narrativa latinoamericana contemporánea y su capacidad para combinar reflexión filosófica con intensidad narrativa. Críticos como José Rafael Lantigua, Valentín Amaro y Miguel D. Mena han resaltado la solidez intelectual de su obra y su distancia de los modelos tradicionales de la novela dominicana.

Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez: Obra: Morir es verse

Eloy Alberto Tejera, autor de "Morir es verse"

Autor: Alberto Eloy Tejera. Poeta, ensayista, periodista cultural y gestor cultural. Figura reconocida desde finales de los años ochenta dentro de la poesía dominicana. Ha ganado antes el Premio Pedro Mir de Poesía (FUNGLODE), el Premio Nacional de Poesía en la década de 1990 y distinciones por varios poemarios publicados anteriormente. Valoración crítica: Su poesía ha sido descrita como existencial, de disfrutable densidad filosófica, de regodeo en los detalles y la ternura, y con un uso de imágenes de fuerte intensidad simbólica. La crítica ha señalado que su escritura privilegia la introspección, el tiempo, la muerte y la condición humana antes que el discurso social inmediato. Morir es verse podría ser presentada como una culminación de esa línea poética.

Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña: Obra: Culto al cuerpo: las tentaciones entre la salud y la apariencia

Ysabel Noemi Tejeda Díaz.

Autora: Ysabel Noemí Tejeda Díaz. Es una investigadora y ensayista especializada en estudios culturales, comunicación y problemáticas sociales contemporáneas. Su producción académica ha sido apreciada por el rigor metodológico, el respaldo bibliográfico al que apela en sus trabajos y su capacidad para conectar temas contemporáneos con la reflexión humanística debido a su dominio de los códigos actuales. Este ensayo aborda críticamente la cultura de la imagen corporal, los discursos de la salud y los modelos estéticos impuestos por la sociedad contemporánea. Es una profesional con un currículum impactante: es doctora en Filosofía por la Universidad del País Vasco y doctora en Educación por Nova Southeastern University en Miami, Estados Unidos; posee una maestría en Alimentación y Nutrición por la UASD, una especialidad en Nutriología Clínica por el INTEC, una maestría en Metodología de la Investigación Científica por la UASD, otra en Ciencias de la Complejidad y Pensamiento Complejo, y un postdoctorado en Currículo, Discurso y Formación de Investigadores.

Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena: Obra: Hay una yola en el mundo

Ingrid Luciano Sánchez.

Autora: Ingrid Luciano Sánchez. Dramaturga, actriz, directora teatral y guionista, perteneciente a la nueva generación del teatro dominicano. Los especialistas destacan su capacidad para abordar conflictos sociales desde perspectivas íntimas, un lenguaje teatral contemporáneo y personajes femeninos de notable profundidad psicológica. Su dramaturgia suele abordar la migración, la violencia, la memoria y la exclusión social con recursos poéticos y simbólicos. Imparte clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dirige los grupos de teatro del Colegio Babeque Secundaria. Ha llevado a escena muchas de sus propias obras en República Dominicana, como La gorda, Hoy soy mujer, Cuenta, Yova, cuenta, Bebé y Sed, además de dirigir textos de autores como Franca Rame y Dario Fo. En Buenos Aires ha codirigido obras como El destino de los osos y Lucerito, y varias de sus piezas han sido leídas o montadas en escenarios internacionales, como en Microteatro Perú. Su trabajo se caracteriza por una mirada sensible, crítica y comprometida con temas humanos y sociales.

Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliard: Obra: El mapa de la noche

César Sánchez Beras, Poeta. Foto: ©EmilSocías/Acento.com.do

Autor: César Sánchez Beras. Poeta, narrador y promotor de lectura. Es una de las voces más reconocidas de la literatura infantil dominicana. Tiene en sus alforjas el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez por Ciudad caníbal (2025) y muchos otros. Es un ganador consuetudinario, triunfante por la calidad de su obra y por la persistencia de su gestión creativa. Vive en Lawrence, Boston, pese a lo cual tiene una notable presencia en la producción literaria en República Dominicana y destaca por una gestión cultural de apoyo a jornadas literarias y nuevos valores de la literatura. Cuenta con diversos reconocimientos nacionales por literatura infantil y promoción cultural. La crítica reconoce en su obra una enorme imaginación narrativa, una riqueza y variabilidad sostenida en el uso del lenguaje escrito y una sutil y penetrante sensibilidad para conectar con lectores jóvenes sin renunciar a la calidad literaria. Su literatura combina fantasía, reflexión ética y elementos de la tradición cultural dominicana.

Premio Anual de Cuento José Ramón López: Obra: Desde un costado de la (des)memoria

Gustavo Olivo Peña.

Autor: Gustavo Olivo Peña. Procedente del periodismo. Después de ejercer como reportero de investigación, editor de temas políticos, ocupó posiciones ejecutivas en los diarios Hoy, El Caribe y semanario Clave. Fue cofundador y precursor de proyectos mediáticos alternativos (Clave Digital y Acento). Se trata de un narrador que ha aprendido el camino de la creación literaria por tres vías: la lectura constante de los clásicos y autores contemporáneos, el silente ejercicio de escribir literatura durante algunos años sin intención de publicar, y su irrupción hace tres años en el panorama creativo público, cuando puso en circulación su primer libro de cuentos Un hombre discreto y otras historias, con tan buena fortuna, calidad y gracia que ganó el Premio Anual de Cuento José Ramón López otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana en 2022. Su escritura combina recursos de los géneros periodístico, policial y testimonial, desarrollando temas relacionados con la memoria y la identidad colectiva, y repite ahora los lauros a pesar de ser «el muchacho nuevo del barrio literario». La crítica valora especialmente el cuidado por la excelencia en la gestión de los recursos literarios, su apoyo en la vida común de sus personajes y la habilidad de extraer lo extraordinario partiendo de la rutina cotidiana, a lo cual suma un estilo de gran elaboración conceptual. Su narrativa suele integrar historia, identidad y reflexión política mediante un lenguaje de alta elaboración literaria. Retirado del periodismo convencional al terminar el año 2025, combina su labor de creación literaria con la gestión cultural junto a colegas y amigos, sobre todo dando apoyo a estudiantes de municipios de diversas regiones del país.

Premio Anual de Historia José Gabriel García 2025: Obra: Ingenio Barahona: la fundación del Batey Central y su impacto en el desarrollo de la provincia

Carlos Manuel Diloné.

Autor: Carlos Manuel Diloné. Es un acreditado historiador e investigador especializado en historia regional. Su investigación ha sido valorada por el uso de fuentes documentales, su afán en reconstruir detalladamente los factores que definieron el desarrollo azucarero y, en particular, el análisis del impacto económico y social del Ingenio Barahona en la provincia. Especialistas consultados consideran que el estudio constituye un aporte significativo para la historia económica y social dominicana al documentar la formación del batey y su influencia en la configuración de la región sur.

Sobre los premios y jurados

Los Premios Anuales de Literatura fueron instituidos por el Decreto núm. 3-17, del 6 de enero de 2017, para reconocer la producción literaria más destacada del año inmediatamente anterior.

El Premio Anual de Historia José Gabriel García tiene como finalidad reconocer investigaciones originales que contribuyan significativamente al desarrollo de la historiografía nacional para el mismo lapso.

Los ganadores recibirán un premio de trescientos mil pesos, un diploma de reconocimiento y la publicación de la obra por la Editora Nacional.

Los jurados

Poesía : José Enrique García, Noé Zayas y Petra Saviñón.

: José Enrique García, Noé Zayas y Petra Saviñón. Cuento : Omar Messon, Ana Almonte y Luis Ernesto Mejía.

: Omar Messon, Ana Almonte y Luis Ernesto Mejía. Novela : Pedro Antonio Valdez, Máximo Vega y Ofelia Berrido.

: Pedro Antonio Valdez, Máximo Vega y Ofelia Berrido. Ensayo : Carlos Cabrera, Ofelia Berrido y Sandra Alvarado.

: Carlos Cabrera, Ofelia Berrido y Sandra Alvarado. Teatro : Claudio Rivera, Reynaldo Disla y Bienvenida Polanco.

: Claudio Rivera, Reynaldo Disla y Bienvenida Polanco. Literatura infantil y juvenil : Mónica Volonteri, Iván Payano y Dinorah Coronado.

: Mónica Volonteri, Iván Payano y Dinorah Coronado. Historia: Herbert Stern, Heriberto Cruz Sánchez y Virginia Flores Sasso.

La entrega oficial de los galardones se realizará en una ceremonia especial, cuya fecha será anunciada oportunamente por el Ministerio de Cultura.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más