Puesta en circulación del libro “La izquierda vista por sí misma” reunirá intelectuales, políticos y periodistas 

En un solemne acto que se celebrará en la Universidad Iberoamericana (Unibe), se pondrá a circular el libro La izquierda vista por sí misma, obra del periodista y director de Acento.com.do, Fausto Rosario Adames.

La ceremonia contará con palabras de apertura de la rectora de Unibe, Odile Camilo, quien destacará la importancia de este tipo de investigaciones para comprender la historia política dominicana. Asimismo, el sociólogo César Pérez tendrá a su cargo la presentación de la obra, y resaltará el valor de esta introspección al movimiento político de la izquierda en el país.

El evento, pautado para las 7 de la noche, en el auditorio de la universidad, reunirá a académicos, intelectuales, políticos y periodistas, quienes valorarán el aporte del libro como un ejercicio de memoria histórica y reflexión crítica sobre las luchas, sacrificios y contradicciones de la izquierda dominicana.

El libro es fruto de un amplio trabajo de investigación periodística realizado en el espacio Y tú qué dices, de AcentoTV, donde Fausto Rosario Adames sostuvo más de 60 entrevistas con protagonistas, familiares y testigos de la historia política dominicana. Estos diálogos aportarán testimonios valiosos sobre las luchas, sacrificios y contradicciones de la izquierda, convirtiéndose en la base de una obra que recoge memorias y reflexiones que aún marcan la vida democrática del país.

Rosario Adames es periodista, escritor y director del diario digital Acento. Con una trayectoria de más de cuatro décadas en el ejercicio del periodismo, ha sido referente en el análisis político y social de la República Dominicana. Su carrera se ha caracterizado por la defensa de la democracia, la libertad de prensa y los derechos humanos, consolidándose como una voz crítica y respetada en el ámbito nacional.

La puesta en circulación de La izquierda vista por sí misma representará un aporte significativo al periodismo dominicano, al ofrecer un relato documentado y objetivo sobre un capítulo complejo de la historia política nacional. La obra se inscribirá como un libro periodístico de referencia, que permitirá a las nuevas generaciones comprender las raíces de la democracia dominicana y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta en un contexto global marcado por el avance de la ultraderecha.

