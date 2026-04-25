Presidente anuncia Feria del Libro quedará instalada cada año en Santiago

El presidente Luis Abinader se comprometió hoy a dar continuidad a la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao y anunció que el evento quedará instalado de manera permanente en Santiago con carácter anual.

El mandatario realizó el anuncio en el cierre de la primera edición del certamen, que se celebró del 20 al 26 de abril en el Gran Teatro del Cibao y que durante todos esos días atrajo a cientos de visitantes, principalmente estudiantes de escuelas y colegios de toda esa región del norte.

"Un compromiso que ya lo bendigo: todos los años ya está instalada la Feria del Libro en Santiago para toda la ciudad. Así que felicidades. Sigan que esta feria les ayude a encontrarse con la cultura, a encontrarse también con la lectura, que es fundamental para el aprendizaje en cualquier área de la vida. Que Dios lo bendiga a cada uno", expresó el presidente.

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Inauguración a cargo de la vicepresidenta Peña y el ministro Salcedo

La declaración llega al cierre de una semana cultural que arrancó el 20 de abril cuando la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, inauguraron el evento junto a representantes de las 14 provincias que conforman el Cibao en torno a la lectura, la identidad regional y las expresiones artísticas locales.

La vicepresidenta Peña presentó la feria como "un punto de encuentro para las ideas, la creatividad y la identidad de toda una región", y subrayó que los libros son "una puerta abierta al conocimiento, al pensamiento crítico y a la imaginación".

El ministro Salcedo destacó a su vez que la iniciativa representa "una acción de gran calado" para proyectar la riqueza literaria del Cibao más allá de sus fronteras regionales.

Durante los siete días de actividades, el Gran Teatro del Cibao y sus jardines albergaron el Pabellón Infantil, el Pabellón del Cómic, el Pabellón de Identidad y Ciudadanía, y la puesta en circulación de los libros "Cibao Adentro, poesía" y "Cibao Adentro, cuentos", publicaciones que buscan proyectar la riqueza literaria de la región.

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