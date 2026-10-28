Poetas internacionales comparten sus obras con estudiantes de Punta Cana

Estudiantes del Puntacana International School (PCIS), Caracolí Global School y el Politécnico Ann & Ted Kheel participaron en encuentros con poetas de distintos países, quienes leyeron sus obras y conversaron con los jóvenes sobre sus experiencias y procesos creativos.

La jornada se celebró el jueves 22 de octubre, con el auspicio de la Fundación Grupo Puntacana y la colaboración de la escritora Denisse Español y Café de Artistas, como parte de la XV Semana Internacional de la Poesía.

Durante los encuentros, los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los escritores y conocer sus trayectorias literarias. La actividad buscó fomentar el interés por la poesía, estimular la creatividad y promover la lectura mediante el contacto directo con autores de diferentes culturas.

En la jornada participaron escritores de América y Europa, entre ellos Gabriel Chávez Casazola, de Bolivia; William Ospina, de Colombia; Rodrigo Carrillo, de Guatemala; María Baranda, de México; Sonia Betancort, de España; Nancy Morejón y Daisy Salas, de Cuba; y Danilo Manera, de Italia.

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También formaron parte de los encuentros Paolo de Lima, de Perú; Tatyana Yavasheva y Daniela Aleksandrova, de Bulgaria; Roxana Miranda, de Chile, y Nicolas Meusnier, de Francia.

Con esta iniciativa, la Fundación Grupo Puntacana busca promover el acercamiento de los jóvenes a la literatura y fomentar el interés por la lectura, la escritura y otras expresiones artísticas.

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