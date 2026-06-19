“Manual para minotauros” es una publicación de la editorial Santuario , dirigida por Isael Pérez. Este libro reúne una serie de ensayos que dialogan con la literatura dominicana desde múltiples perspectivas: la crítica, la memoria cultural, la reflexión estética y el análisis de autores y obras que han contribuido a la formación de nuestra tradición literaria. El libro nace de una necesidad de volver sobre ciertos textos, voces y procesos que, más allá de su circunstancia histórica, continúan interrogándonos sobre el país, la identidad y las tensiones espirituales y sociales que atraviesan nuestra cultura.

El título sugiere ya una metáfora esencial: el minotauro como símbolo del ser contemporáneo, atrapado en los laberintos de la historia, de la memoria y del lenguaje. En ese sentido, estos ensayos buscan internarse en los corredores de la literatura dominicana para explorar sus búsquedas fundamentales, sus obsesiones, sus rupturas y también sus silencios. Cada

texto constituye una tentativa de aproximación a escritores y corrientes que han confi gurado el imaginario nacional, desde distintas generaciones y sensibilidades estéticas.

Con esta nueva obra, el autor supera la veintena de libros publicados. Entre estos, “Sin remedios”, publicado por la Editorial española, Amargord, en 2015; Narración de un cuerpo”, poesía reunida, 1986-2011, el cual reúne los libros publicados y los libros inéditos:” Narración de un cuerpo”, “Ragazza incógnita” y “Ojo de penitentes”, 2007.

Otras de sus publicaciones han sido: “Si parece irreal es coincidencia”, 2024, Cabeza de turco , Huerga y Fierro, Madrid, 2024, “Presente intacto”, Amargord, Madrid, 2022; “Efímero”, 2019; “Fantasmas de otros”. 2016; “Pensar las formas”, 2018; “Pasión en el oficio de escribir”, 2007; “Cabaret místico”, 2007; “¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos”, Premio Nacional de Ensayo en 2005.

Asimismo, "Hechizos de la hybris”, Premio de Poesía de Casa de Teatro en el año 1998; “Oficios de un celebrante”, publicado en 1999 ; “Solemnidades de la muerte”, 1991 y “Consumación de la carne”, 1986. En 2002, publicó, en colaboración con el escritor, René Rodríguez Soriano, el libro de cuentos “Salvo el insomnio”.

Chahín es graduado de Licenciatura en Letras, y realizó estudios de postgrado en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Además tiene una maestría en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En la actualidad es profesor de la Facultad de Artes (en la cual es Director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte) y la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

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