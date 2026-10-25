Hay dolores que se resisten a convertirse en palabras. Permanecen en una región donde el lenguaje parece insuficiente y cualquier intento de nombrarlos corre el riesgo de traicionarlos. Piedad Bonnett conoce esa dificultad. Su poesía se aproxima a las experiencias que desarman nuestras certezas: la pérdida, el miedo, el deterioro del cuerpo, la soledad y esa forma de desamparo que aparece cuando descubrimos que amar a alguien no significa poder salvarlo.

En su escritura hay una desconfianza hacia las palabras demasiado seguras de sí mismas. Bonnett parece saber que el poema fracasa cuando pretende explicarlo todo. Por eso, su voz suele avanzar mediante imágenes reconocibles, preguntas que permanecen abiertas y una expresión contenida que rehúye el sentimentalismo. La emoción no necesita anunciarse. Está en aquello que se dice y, a veces, en lo que el verso decide callar.

Desde De círculo y ceniza hasta Los habitados, su obra permite reconocer una preocupación persistente por la fragilidad de la existencia. Sin embargo, sería injusto reducir su poética al sufrimiento. En sus libros también comparecen el deseo, la infancia, las relaciones familiares, la vida doméstica y las contradicciones de una mujer que observa su propia historia sin complacencia. La intimidad adquiere así una dimensión incómoda: obliga a mirar aquello que preferiríamos mantener fuera de nuestra conciencia.

Uno de los rasgos que encuentro más interesantes en Bonnett es su manera de trabajar con lo cotidiano. Los objetos, los espacios familiares y los gestos ordinarios adquieren una densidad inesperada. La casa, por ejemplo, puede ofrecer refugio y convertirse, al mismo tiempo, en escenario de la ausencia. Nada necesita transformarse en un símbolo grandioso. Basta reconocer que los lugares conservan algo de quienes los ocuparon y que, después de una pérdida, incluso las costumbres más sencillas pueden volverse difíciles.

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Piedad Bonnett.

Su lenguaje responde a esa mirada. La aparente sencillez de muchos de sus versos procede de una cuidadosa selección verbal. Bonnett evita con frecuencia el énfasis declamatorio y prefiere una dicción cercana a la conversación, aunque sostenida por una conciencia precisa del ritmo. Esa cercanía puede engañar al lector: detrás de una frase transparente suele encontrarse una tensión entre lo que la voz poética comprende y aquello que todavía no consigue aceptar.

La muerte de su hijo Daniel, abordada en el libro narrativo Lo que no tiene nombre, introduce una pregunta inevitable cuando nos acercamos a su escritura: ¿qué puede hacer la literatura ante una experiencia que ninguna explicación consigue reparar? Sería tentador leer retrospectivamente todos sus poemas desde esa tragedia. Pero hacerlo significaría empobrecer una obra que ya había explorado, mucho antes, las fisuras de la condición humana.

Lo que no tiene nombre permite, sin embargo, comprender una preocupación que también atraviesa su poesía: la necesidad de nombrar sin falsificar. Bonnett examina el dolor, se enfrenta a sus propias preguntas y reconoce los límites de cualquier respuesta. La escritura no devuelve al ausente ni cancela la angustia. Lo que consigue es abrir un espacio donde la experiencia puede ser contemplada sin quedar sometida a las explicaciones tranquilizadoras que tantas veces ofrece el lenguaje social.

Piedad Bonnett. EFE

En Los habitados, la reflexión sobre la pérdida adquiere una expresión poética particularmente concentrada. La ausencia altera la percepción del tiempo y la relación con el mundo. El duelo deja de ser únicamente un acontecimiento para convertirse en una manera de mirar. Quien permanece debe aprender a vivir entre lo que todavía existe y aquello que ya no podrá recuperar. Esa tensión sostiene buena parte de la intensidad del libro.

También merece atención la relación entre el cuerpo y la conciencia. En la poesía de Bonnett, el cuerpo recuerda nuestra vulnerabilidad. Envejece, desea, enferma y acusa las consecuencias de lo vivido. Frente a cualquier ilusión de permanencia, su materialidad impone una verdad difícil de eludir. La experiencia humana ocurre en esa materia expuesta al tiempo, y la poeta la observa sin necesidad de embellecerla.

Quizá por eso su escritura mantiene una relación tan exigente con la verdad emocional. Bonnett no busca que el lector admire el sufrimiento ni que encuentre consuelo en una frase memorable. Sus poemas parecen pedir algo menos cómodo: aceptar que ciertas preguntas carecen de respuesta y que la belleza puede existir incluso allí donde ninguna reconciliación resulta posible.

Hay una dignidad particular en esa resistencia a consolar. La poesía de Piedad Bonnett permanece junto a lo que duele sin apresurarse a justificarlo. Cuando el poema termina, la herida continúa abierta. Pero algo ha cambiado: ahora podemos mirarla sin apartar inmediatamente los ojos.

Lizamavel Collado Política Lizamavel Collado es periodista, gestora empresarial, especialista en programación macroeconómica, ingeniería financiera, derivados, presupuesto y gestión pública. Presidenta del partido Poder Ciudadano. Ver más