Muralistas promueven la diversidad y la no violencia contra la mujer con intervención artística en la Sarasota

Un grupo de muralistas realizó una colección de lienzos urbanos en la pared ubicada en la intersección de las avenidas Sarasota y Carmen Mendoza de Cornielle, como parte de una iniciativa orientada a fomentar la diversidad, el respeto y la convivencia pacífica entre la ciudadanía.

La intervención artística transforma este espacio urbano en una galería al aire libre, donde los colores, las figuras y los mensajes visuales invitan a la reflexión sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva y tolerante.

Entre las obras destacan varias pinturas dedicadas a la promoción de la no violencia contra la mujer. Los murales representan mensajes de igualdad, dignidad y respeto, al tiempo que sensibilizan sobre la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia basada en género.

Los artistas participantes señalaron que el arte urbano constituye una herramienta poderosa para comunicar valores sociales y generar conciencia en la población, especialmente en espacios de alta circulación pública.

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La colección de murales busca no solo embellecer el entorno, sino también convertirse en un punto de encuentro para el diálogo ciudadano sobre temas fundamentales como los derechos humanos, la equidad y la inclusión social.

Con esta iniciativa, los muralistas reafirman el papel del arte como vehículo de transformación social y como una expresión capaz de acercar mensajes de esperanza, respeto y solidaridad a toda la comunidad.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más