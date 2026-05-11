"Mujeres de roca y tinta: Por un mundo de letras" (Editora Poetas de la Era. 208 pags. Edición al cuidado de la poeta Leibi NG y Máxima Hernández. Diagramación y diseño de Ludwig S. Medina. La imagen de portada es de la autoría de Rosa Esther Lamarche. Impreso por Nelson Soto, Impresora. Santo Domingo, R.D., año 2020).

Se trata de una Antología bajo el título de "SORORIDAD", en la que se publican poesías narrativa. Esta Antología cuenta con el prólogo del poeta Basilio Belliard, quien, en una extensa (Pág. 15/19, obra citada), nos dice:

(…)

"Desde su creación, y por la titánica labor de gestión cultural que la realiza, la agrupación de escritoras, denominada "Mujeres de Roca y Tinta", ha despertado mi admiración y mi reconocimiento. Llegaron para quedarse en la ciudad cultural de Santo Domingo. Arribaron armadas de pasión literaria y compromiso con la palabra".

(…)

(Ver pág. 15, obra citada).

En la contraportada, el poeta y gestor cultural, Ramón Saba, publica unas palabras, donde trata de definir qué es el grupo "Mujeres de Roca y Tinta". Veamos:

"Mujeres de Roca y Tinta" es un círculo literario que agrupa corazones femeninos que cultivan con dedicación y empeño la lectura, la escritura, la gestión cultural y la animación lectoral".

La Antología contiene con una espinela dedicada al grupo, escrita por el laureado poeta y narrador dominicano, César Sánchez Beras. Veamos:

Sobre la página en blanco/se ciernen los desafíos/de los garfios más sombrios/donde la muerte se escuda/La luz ofrece su ayuda/ y con sus fulgores pinta/una quimera distinta/que la cimiente trastoca/y hace que la mujer roca/también sea mujer de tinta"//.

(Ver pág. 21, obra citada).

Y también, en forma de interrogantes, contiene un trabajo inicial de la historiadora y poeta dominicana, Luisa Navarro. Veamos:

(…)

¿Por qué siendo tan inmensa/la Máxima se divide/se esparce como la arena/brindando ese color miel/que nos reparte afectuosa/con Mel y Evelin talentosa?"//.

(Ver pág. 22, obra citada).

La Antología, abre sus puertas con poemas de Gladys Almonte, quien, fue la poeta que ideó la creación de este grupo y quien contactó las primeras seis (6) mujeres integrantes. El grupo fue dado a conocer en 2017. En la actualidad, este grupo literario está coordinado por la poeta Máxima Hernández.

Se dice aquí que los trabajos de unas veinte (20) Mujeres Poetas dominicanas, están reunidos, en esta antología, con el objetivo de difundir su voz poética.

Sinembargo, cuando el analista busca y…Paso a paso… coloca sobre las páginas su mirada transcritica, se da cuenta que sólo son dieciocho (18) poetas antologadas, porque ahí faltan los trabajos de Rosa Iris Clariot y de la amiga Rosina Anglada. Y me pregunto ¿Qué pasó ahí? Espero respuestas.

(Ver solapa de la contraportada, obra citada).

El valor exponencial de esta antología, se enmarca en el hecho de ponernos de manifiesto la existencia de una poética activa de mujeres creadoras de la República Dominicana. Y eso es un hecho de irrefutable valor dentro de nuestro historial creativo Nacional, carente de incentivo estatal.

Aquí, los nombres de Gladys Almonte; Anan Fiallo; Niurca Herrera; Máxima Altagracia Hernández Zorrilla; Francisca Hernández; Elsa Báez; María Farazdel (Palitachi); Rossy de los Santos; Mel Dinzey Castro y Vilma Márquez de Herrra, no son simples grafias sobre la página en blanco, sino que son símbolos significantes de nuestra realidad creativa y estética.

En ese mismo orden, decir Rosa Iris Clariot; Luz Dalis Acosta; María Isabel Díaz; Arelis Alexandra Taveras Collado; Evelin Ramos Miranda; Leibi Ng; o decir Karina Castillo; Sonia Fiallo; Rosina Anglada o decir Rosa María Rodríguez (Rosa Santos), tampoco es un simple sonido articulado, es tambien manifestar historia y memoria de nuestro universo creativo nativo, oloroso a nosotros, como pueblo mulato y caribeño.

Es que en esta antología, a pesar de la ausencia de unas voces, la literatura nacional presenta rostro, con voz y ojos que señalan, interrogan, acusan y proyectan su visión del existir, más allá de nuestros límites isleños.

Desde aquí, se expone ante el mundo, la imagen y el símbolo de una literatura hecha por mujeres creadoras, desde un grupo de escritoras que asumen, con rigor, su compromiso con la lengua, con nuestro imaginario y con nuestra temporalidad histórica.

Son mujeres artistas dedicadas a replantear la palabra, desde un decir estético, amoroso, lírico y cortante. Acérquemonos con cuidado y entrega a su discurso que trasciende la feminidad, para situarmos en su entorno germinador y onírico, desde los rituales de sus distintos y distintivos discursos poéticos.