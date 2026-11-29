Construyan sus burbujas. Vuelvan a su nostalgia más querida . No hay de otra . Nos rodea lo más podrido que hiede a miles de dólares, la impunidad más asquerosa que ojos humanos hayan visto.

Con esta mierda tecnológica nos envenenan con espejismos, con los artilugios de magos que solo sacan del sombrero , dolor, mentiras y perversidad, borracha en las caderas, en las nalgas cotizadas a mil dólares por cabeza de Moët Chandon & Tusi, carros de alta gama y lavanderías de dinero sucio , y contra todo eso, mi pana, no hay quien pueda.

El Estado, un servil amo y nosotros, los que en el pasado aguantamos cocotazos de reglas amarillas en la cabeza, estamos en falta, congelados en las páginas de un libro de Moral y Cívica de páginas amarillentas y medio devorado por el tiempo y la humedad.

La Biblia de nuestros padres, la proclama antes de enseñarnos a lavarnos los dientes, la llave de oro hacia el éxito era “estudia para que te hagas un hombre de bien.

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La mejor enseñanza de lo que ahora es un Manual Para Idiotas. Ahora solo somos observadores de un circo de jokers asesinos, pérfidos, malolientes.

Se acerca la Navidad

Se acerca la Navidad. Más bien lo opaco impregna la temporada con un hedor nauseabundo. Una normalización de lo asqueroso como modos vivendi.

Uno de los merengues insignia de esta época es Salsa Pá tu Lechón, debería cambiarles las letras. Algo así como Salsa Impune Pá tu Indignación. Aunque no vale la pena indignarse. El doble sueldo calma tu ira.

José Arias Periodista y escritor Periodista y escritor Ver más