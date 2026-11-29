«Nombrar este salón en su honor es devolverle a la luz de Casa de Arte el trazo, la palabra y la alegría fundacional de quien hizo de cada pared una ventana abierta hacia la belleza y el porvenir».

Supe de Danilo por primera vez a través de mi madre, cuando ella trabajaba en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, allá por los años setenta. Para ella, como para toda mi generación, era un duende adorable cuya picardía y simpatía iluminaban pasillos y aulas. Más tarde, los integrantes del Grupo Ideas —colectivo que Ernesto Rodríguez quiso bautizar como «Grupo Escoba», pese a la oposición de José DeLaura, Franklin Hernández y Teddy Ureña, aunque bajo la cómplice y sospechosa risa de Luisa Rebeca Valentín y Sara Pérez— lo convocamos atraídos por su extroversión, sus múltiples talentos y su extraordinaria capacidad para conectar con aquella juventud rebelde.

Conversamos brevemente en diciembre de 1984, durante el concierto de mis composiciones Primicias del amor y de la vida, interpretado por Julio Baré y Ochy en el entrañable patio español de la recién inaugurada Casa de Arte. Nos reencontramos en 1987, cuando, con su entusiasta complicidad, inauguramos el festival Arte Vivo, cita cultural a la que jamás faltó.

Sin embargo, la cercanía definitiva la propició la poesía. En mi deambular por Los planos del ocio, mi primer poemario publicado en 1990, tropecé con una «marola» que nació como verso contemplativo e ilustración vital y devino en alegoría afectiva compartida con Carlos Fernández-Rocha, su colega de cátedra y aliado institucional. Al amparo de ese vínculo poético florecieron compromisos compartidos en torno a las utopías. Fue entonces cuando nuestro homenajeado tuteló a mi pareja de aquel tiempo, Gina Rodríguez, en su primera exposición individual en el Ateneo Amantes de la Luz. Me consta que aquel respaldo resultó trascendental, pues el discurso pictórico de quien pronto marcharía —con mi beneplácito y apoyo— hacia Altos de Chavón y París fue siempre aguerrido y vanguardista, dotado de un lenguaje audaz que rompía con la figuración bucólica de la tradicional escuela santiaguera.

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Por aquella época, Danilo —o mejor, Danicel—, que ya irradiaba ese halo único de prohombres como Pedro Henríquez Ureña, Marcio Veloz Maggiolo o Manuel Rueda, me animó con fruición a ejercer, junto a la poesía, la crítica literaria y de bellas artes; un oficio que asimilé bajo su estímulo y que aún sostengo. Años después, en los noventa, al expandir su propuesta plástica más allá de las Marolas y de Fefita «La Grande», me confió la presentación y el texto de catálogo de su serie Fulanos y Menganos. Aquella fue mi verdadera prueba de fuego: una empresa teórica arriesgada en un medio donde los críticos de arte, al igual que los poetas, suelen pecar de territoriales y celosos de laureles reales o imaginarios, resguardados en gremios obstinadamente cerrados.

Nuestras colaboraciones apenas comenzaban. Coincidiríamos luego, junto a mi esposa, la diseñadora Svethania Gómez, en hitos editoriales como el Álbum Cincuentenario de la PUCMM, La Información: cien años de historia (1915-2015), la Memoria Centenaria de la Cámara de Comercio y en su proyecto más preciado, publicado tras su partida: Artelia, revista de literatura y arte culminada gracias al respaldo de la UASD, en las figuras de Odalís G. Pérez y Hugo Suriel.

También me honró invitándome a prologar la primera edición de su poemario Versos de manus, obra que amplié póstumamente con ensayos críticos de diversos intelectuales sobre su producción estética y su estatura magisterial. Con la anuencia de sus hermanos —reunidos en la fundación homónima— y de sus discípulos Luis Córdova y Luis Eduardo Pérez, la Editora Nacional publicó, bajo mi cuidado editorial, una segunda edición presentada en la Feria Regional del Libro de Puerto Plata 2022, dedicada a su legado. Como es sabido, esta hermandad intelectual, afectiva y de gestión culminó en un vínculo espiritual y familiar, compartido con José Mármol, al convertirse en padrino de uno de mis hijos.

Fernando Cabrera Escritor Graduado en: Doctorado (PHD) en Estudios de Español: Lingüística y Literatura, Maestría en Administración de Empresa e Ingeniería de Sistemas y Computación. Ver más