El Archivo General de la Nación (AGN) y la Fundación Amaury Germán Aristy presentarán este martes 13 de enero, a las 10:00 a.m., el documental y la historieta Los Palmeros, en formato gráfico, un episodio clave de la historia nacional.

La actividad tendrá lugar en el Salón de Conferencias del AGN y contará con la participación de su autor, Etzel Báez, junto a autoridades y colaboradores de la institución.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del AGN por difundir el patrimonio histórico dominicano mediante formatos innovadores y accesibles, especialmente dirigidos a públicos jóvenes. A través del lenguaje visual del cómic, Los Palmeros ofrece una aproximación didáctica y atractiva a los acontecimientos que marcaron este hecho histórico.

El AGN invita a jóvenes, historiadores, estudiantes, miembros de la prensa y al público en general a participar en esta actividad, que busca fomentar el interés por la memoria histórica y el acceso a la documentación nacional.

