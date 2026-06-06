Letras de R.D impactan en Feria del Libro de Madrid con narrativa en tono del Caribe

La presencia de tres escritoras dominicanas en la 85.ª Feria del Libro de Madrid 2026, junto a otros autores, ha fortalecido la visibilidad internacional de la literatura nacional, estableciendo (y en no pocos casos, ampliando) los vínculos con editoriales españolas. Esto ha redundado en la circulación de autores dominicanos en el recinto ferial y en otros espacios como la Casa de América, prestigiosa institución cultural.

La Feria Internacional del Libro de Madrid es una de las más trascendentes e influyentes del mundo. Desde su inauguración en el año 1933, se ha consolidado de manera permanente y ha contribuido al fortalecimiento del mosaico cultural de Madrid y de España. La celebrada en el 2025 contó con una asistencia de más de un millón de personas.

En el pabellón de la Editorial Huerga y Fierro, las narradoras Carmen Imbert Brugal, Ángela Hernández y Aralis Rodríguez han asistido a diario para dialogar con los lectores y firmar ejemplares de sus respectivas obras.

La edición que actualmente se celebra en las instalaciones del Parque de El Retiro es la 85.ª Feria del Libro de Madrid 2026 del 29 de mayo al 14 de junio), en la cual se despliegan 366 casetas, espacio de reposo urbano que se ha visto colmado de lectores y autores.

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En este evento literario de promoción de la lectura se ha registrado una participación dominicana particularmente activa, articulada por la Embajada de la República Dominicana en España, la Casa de América y diversas editoriales españolas.

En la caseta de Huerga y Fierro, el transitar del público lector en procura de libros de su preferencia es permanente, al estar ubicada en una de las zonas de sombra y de mayor tránsito, indicaron las tres escritoras.

Logo de la Feria del Libro de Madrid.

El imposible perdón

“Estamos sorprendidas de la acogida y el interés de las y los lectores por nuestras obras, escritas desde el imaginario caribeño para llegar hasta este amplio mercado del libro en español”, dijo Carmen Imbert Brugal.

Aralis Rodríguez, novelista y consejera cultural de la embajada dominicana ante el Reino de España, manifestó que le ha impresionado el interés de los lectores hispanos por la historia dominicana. Su libro narra el suicidio del presidente constitucional Antonio Guzmán.

Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura 2016, ofrece su antología de cuentos breves titulada Caribe en breves, de la editorial Huerga y Fierro.

Las tres autoras protagonizaron el pasado martes el panel-encuentro “Narrativa contemporánea dominicana en femenino”, realizado en la Casa de América, moderado por Daniel Tejada y organizado conjuntamente por la Embajada dominicana y la editorial Huerga y Fierro.

El diálogo giró en torno a la creación literaria femenina dominicana, la memoria, la ficción y las transformaciones sociales reflejadas en la narrativa actual. La Casa de América se ha convertido nuevamente en uno de los principales escenarios de esta presencia cultural.

Libro infantil sobre Lucrecia

Otra expresión del libro dominicano en la 85.ª Feria de Madrid es la presentación del cuento infantil Lucrecia, escrito por Stephanie Álvarez, hija de Bernarda Jiménez Clemente (EPD) —la luchadora dominicana por los derechos de las inmigrantes—, y que versa sobre la vida de Lucrecia Pérez. El libro está ilustrado por la artista dominicana residente en Madrid, Taína Almodóvar.

El asesinato de Lucrecia Pérez Matos, ocurrido el 13 de noviembre de 1992, es considerado históricamente como el primer crimen racista y de odio reconocido por una sentencia judicial en España. La víctima era una mujer negra de 32 años de nacionalidad dominicana, que había emigrado a Madrid apenas un mes antes en busca de un futuro mejor.

El cuento fue presentado en un emotivo acto en el cual el primer ejemplar se le entregó a Ruth, la única hija superviviente de Lucrecia Pérez.

Euri Cabra y Juan Luis

Euri Cabral ha destacado por la presentación de su libro sobre Juan Luis Guerra durante un acto especial organizado por el Grupo Editorial Sial Pigmalión.

El autor del libro, Euri Cabral, reiteró que Juan Luis Guerra: Compromiso y poesía no es propiamente una biografía de ese artista dominicano, sino un ensayo investigativo sobre lo que el artista representa para la música dominicana, su proyección internacional y sobre su proceso de conversión al cristianismo.

“Agradezco especialmente a Basilio Rodríguez, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión y responsable de esta edición internacional, porque este lanzamiento en España fortalece la presencia y difusión del libro en mercados como el europeo y otras latitudes del mundo, proceso iniciado en abril pasado cuando fue lanzado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá”, expresó Cabral.

La Feria del Libro de Madrid (https://ferialibromadrid.com/) es respaldada por la Asociación de Librerías de Madrid, la Asociación de Editores de Madrid y la Red de Ferias del Libro de España.

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