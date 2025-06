Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tres historias que combinan el relato fantástico con el cuento histórico ocuparon los tres primeros lugares del concurso La libertad y su precio, que organizaron el Centro PEN República Dominicana Internacional y la Unión de Escritores Dominicanos, UED, con el auspicio de la Fundación Héroes del 30 de Mayo.

La iniciativa se orienta a fomentar la imaginación y la recreación de nuestra historia, desde un ángulo emocional y humano, aportando una nueva manera de entenderla, vivirla y conocerla, percibiéndola a través de la mirada creativa de nuestros escritores.

18 autores fueron reconocidos por sus aportes y editados en el libro La libertad y su precio. Se recibieron más de 50 cuentos, incluyendo varios provenientes de autores de otras nacionalidades.

Tres jóvenes narradores ganan los primeros lugares

Algo que merece que se destaque es que los tres primeros lugares fueron ganados por autores jóvenes, muy talentosos, con cuentos que mezclan el cuento histórico con el fantástico, incluyendo una distopía futurista.

Elsa Báez, poeta y editora, obtuvo el primer lugar con un cuento desgarrador: La radio de Manuel. De manera diestra mezcla la relación interpersonal de una pareja con el drama familiar y la búsqueda de reconexión, despertando el horror que se padeció durante la tiranía trujillista y su secuela de dolor.

Un actor, narrador y cineasta de Santiago, Víctor Arcturus Estrella, participó con una distopía futurista, Nueva Palmita, cuya vigencia y actualidad nos recuerda la responsabilidad que como ciudadanos tenemos de que la democracia perviva. Un manejo de la narrativa de anticipación que proyecta una realidad orwelliana, opresiva. Un logro sobresaliente en nuestra literatura.

El tercer lugar correspondió a un cuento, escrito por Isidro Jiménez Guillén, un joven escritor, diseñador gráfico y fotógrafo: El sumamente extraño caso del hombre que se convirtió en Amado, en el que el autor alterna planos espacio-temporales y epocales con gran fluidez y nos mueve en una sucesión dramática de escenas que mantienen la tensión y retan al lector.

Los tres cuentos incursionan en el relato histórico desde la perspectiva del relato fantástico, un amalgamiento de ambos géneros que alcanzan un nivel de logro más que destacable. Son tres cuentos de antología que trascenderán, al igual que sus autores, un talento fresco que son parte del relevo de la narrativa dominicana en el siglo XXI.

Una pléyade de abordajes

El volumen La libertad y su precio reunió 18 cuentos de los más de 50 que participaron.

Cabe destacar que dentro de las participaciones hubo una parte proveniente de la emigración dominicana en ultramar, particularmente desde los Estados Unidos. Pero también merece destacarse que hubo participaciones de autores de distintas provincias, de distintas generaciones literarias, de géneros tan distintos como la literatura infantil y juvenil y la ficción distópica y que, por igual, participaron autores no dominicanos, en específico de México y Venezuela.

Y los abordajes, los ángulos de ataque, fueron también dignos de destacar.

Desde el relato histórico más apegado al hecho, como recreación, a otros más indirectos y no menos valiosos.

Siete autores fueron seleccionados dentro de las menciones de honor.

Eduardo Gautreau de Windt obtuvo la primera mención con el cuento ¿A qué huele tu alma?

Amarilis Cueto se llevó la segunda mención con La casa invisible.

Eugenio Fortunato Domínguez, residente en Miami, Florida, y miembro del grupo literario Sin distancia, que agrupa a autores dominicanos que viven en esa urbe, obtuvo la tercera mención con su cuento El cuadro.

Osvaldo Fernández Domínguez, médico psiquiatra residente en Miami, Florida, y cuentista se alzó con la cuarta mención con el cuento Deuda. Osvaldo es también miembro del grupo literario Sin distancia.

Maritza Florentino, docente y escritora, logró la quinta mención con su cuento La única salida, que recrea el drama vivido por el médico dominicano Robert Reid Cabral, quien se suicidó ante el acoso del temible Servicio de Inteligencia Militar, SIM, de la tiranía.

Roberto Fernández Domínguez alcanzó la sexta mención con su cuento La llamada.

La poeta y narradora Ángela Suazo fue galardonada con la séptima mención por su cuento de tintes autobiográficos Tras los muros de la verdad.

Una novedad que añadió valor al concurso y al libro

Como una manera de reconocer a los autores participantes que enviaron cuentos relevantes y meritorios, aunque siempre, por razones de recursos, se quedan también otros fuera de la publicación, el libro La libertad y su precio incluyó ocho piezas de autores que se juzgaron con calidad suficiente para merecer ser publicadas.

Las limitaciones financieras no permitieron incluir más. Hubiesen podido ser unas 30 piezas, doce relatos más, pero hay que aceptar la realidad de que un cuento significa papel, impresión, tinta y añade costos. No queda más que aplaudir la gran cantidad de cuentos y la calidad sobresaliente de la mayoría de los mismos, lo cual merece ser aplaudido.

La inclusión de estas ocho piezas y sus autores añade valor al libro y crea un precedente para que no solo los premios y menciones sean publicados, sino que se incluyan, siempre que sea posible, cuentos relevantes y meritorios que se consideren dignos de ser publicados.

Iván Payano Tejada nos provoca con un cuento cuyo título ya es en sí sorprendente: El pulpo que nadaba a contracorriente, añadiendo un toque de humor.

Andrés Mejía Yépez aporta un cuento cuasi testimonial, fruto de su cercanía con la familia del héroe Amado García Guerrero en su cuento El silencio de Amado.

Rosa Francia Esquea introduce un género: el infanto-juvenil, y el valor didáctico en su cuento Una historia, dos monumentos.

María Waleska Morales explora un ángulo del tema en su relato El sol y la sombra de su caída.

Gerson Adrián Cordero recrea, a partir de un artículo, la tensión emocional de los conjurados en la noche definitiva, con su cuento Los cigarrillos.

Marlon Anzellotti González hace otro abordaje, desde la lubricidad y el abuso propios del sátrapa, en su cuento La rapiña frustrada.

Una joven escritora de Santiago, Karla Mya Núñez Díaz, produjo un cuento de fuerte tensión psicológica con su texto Ya viene, ya viene.

El último de los autores publicados es un escritor veterano, José Enrique, Ike, Méndez, con un cuento igualmente valioso El eco de la libertad.

Así opinan quienes han leído los cuentos

Hace un momento un lector me confesó que el cuento ganador del primer lugar le había arrancado lágrimas. A tal grado lo conmovió.

Vladimir Tatis, narrador, valoró el libro escribiendo: "No es un libro más sobre Trujillo, es un espejo colectivo donde cada cuento se atreve a ajusticiar, otra vez, nuestros miedos más viejos. Estos cuentos no matan al dictador: estos cuentos le escupen en la cara para recordarnos que el silencio también mata."

Avelino Stanley, narrador y quien preside la Unión de Escritores Dominicanos, UED, expresó que "Los cuentos de este libro, “La libertad y su precio”, constituyen otra manera de desmentir a los que se destapan cada cierto tiempo con embestidas que pretenden anular la memoria del pueblo dominicano."

El ganador de la primera mención, el médico y poeta Eduardo Gautreau de Windt señaló "Fue un verdadero honor participar en este concurso, aportando un texto que puede contribuir a que los lectores reflexionen sobre el precio de nuestra libertad."

Quienes han leído el libro, han quedado gratamente impresionado por la fuerza expresiva de los cuentos y la destreza narrativa de sus autores. Y sorprendido por los distintos ángulos explorados para un hecho crucial en nuestra historia: el único que logró su cometido en todo el siglo XX.

Luesmil Castor también aportó su valoración, destacando la novedad de los abordajes, señalando que eran cuentos muy buenos y que La libertad y su precio era un libro clave para el escritor y lector de hoy.

Hector Santana, narrador premiado, quien fuera presidente del Jurado, juzgó que el libro sorprenderá a sus lectores. Hay cuentos magistrales y los tres primeros son de antología. Extraordinarios.

Otro narrador de larga experiencia y también premiado, José Martín Paulino, fue gratamente sorprendido por la combinación de los géneros fantásticos e históricos, hecho con una destreza y un talento sobresalientes.

El poeta y ensayista Víctor Bidó consideró que si se quiere tomar el pulso del cuento dominicano en el siglo XXI este libro es un referente imprescindible.

