Lanzamiento oficial en La Vega del libro “Tiempo pascuero”, de Pedro Antonio Valdez

La Alcaldía del Municipio de La Vega invita a la ciudadanía, a los amantes de la literatura y a los medios de comunicación al lanzamiento oficial del libro de cuentos Tiempo pascuero. Relatos de la Navidad, del escritor Pedro Antonio Valdez, que tendrá lugar en la ciudad de La Vega, en el emblemático Parque Mágico de la Navidad, el viernes 19 de diciembre, a las 7:30 p. m.

Tiempo pascuero, publicado en 2025 por Ediciones Hojarasca, reúne 28 relatos que exploran diversas facetas de la Navidad dominicana, desde la memoria íntima y familiar hasta las expresiones colectivas, culturales y simbólicas que definen estas festividades en el país. Las narraciones se sitúan en distintos espacios donde circula la dominicanidad —barrios, burdeles e iglesias—, localizados tanto en los Estados Unidos como en el Canal de la Mona y en ciudades del interior, especialmente en la ciudad de La Vega.

Parque Mágico de la Navidad 2025.

Con una mirada sensible y profunda, los cuentos proponen una reflexión literaria sobre las tradiciones, los afectos, las contradicciones y la espiritualidad propias del tiempo pascuero en la República Dominicana. Los personajes, ya sean fantásticos o de apariencia cotidiana, se desenvuelven en diversas situaciones epocales, lo que los conduce a actuar dentro de distintas relaciones sociales y abre la puerta a expresiones lingüísticas como el registro coloquial o el latín.

Pedro Antonio Valdez.

El evento se celebrará en el Parque Mágico de la Navidad, ubicado en el Parque Duarte, un espacio que en esta época se transforma en un escenario lleno de destellantes elementos navideños, luces, decoraciones y ambientes festivos que realzan el espíritu de la temporada y ofrecen el marco ideal para este encuentro entre la literatura, la comunidad y la celebración pascuera. La presentación de este libro constituye una ocasión especial para celebrar la creación literaria nacional y compartir, en un entorno cargado de simbolismo, una obra que dialoga con la identidad y la sensibilidad del pueblo dominicano.

Pedro Antonio Valdez nació en La Vega, República Dominicana, en 1968. Ha publicado varios libros, entre ellos Papeles de Astarot (microrrelatos, 1992), con el que obtuvo el Premio Nacional de Cuento; Bachata del ángel caído (1999), Premio Nacional de Novela, y Narraciones apócrifas (2005), Premio PEN Club de Cuento en Puerto Rico. Su novela Carnaval de Sodoma (2002), también Premio Nacional de Novela, fue llevada al cine por el director mexicano Arturo Ripstein.

