La provincia Espaillat declara inmortal al escritor y artista Giovanny Cruz Durán

El director teatral y escritor Giovanny Cruz Durán fue llevado al Pabellón de la Fama de la Provincia Espaillat y elevado a la categoría de inmortal el pasado domingo 25 de octubre.

La ceremonia se llevó a cabo en un emotivo acto celebrado en el Teatro Don Bosco de la ciudad de Moca. El evento fue presidido por el jurista Milton Ray Guevara, quien actuó como presidente de honor, mientras que el licenciado Marcelino Guzmán fungió como presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama. El comité estuvo conformado por Eduardo García Michel, el jurista y escritor Carlos Salcedo, Rafael Castillo Noble, Nelfa Ferreras, Luis F. Gutiérrez, José Rafael Vargas, Olga Espaillat, Dorka Balcácer, Luis Alberto Cruceta y Luis Quezada Pérez.

Al Mayor General Andrés Cruz Cruz le correspondió el honor de fungir como edecán del nuevo inmortal.

Durante las ponderaciones, en un elegante y riguroso ceremonial que contó con la participación del compositor, cantante y exministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, destacaron las altas calidades de Cruz Durán como dramaturgo, poeta, narrador, ensayista, guionista, director teatral, actor y académico de la Lengua.

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Cabe resaltar que Giovanny Cruz ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Dramaturgia, además de obtener el Premio Nacional de Cuentos, el Premio de Novela de la Editorial Santuario y el Premio Casa del Escritor Dominicano. También ha recibido premios en sus facetas de actor y director teatral.

Cruz Durán es un reconocido maestro actoral tanto en el país como en el extranjero. Sus éxitos como dramaturgo también trascienden las fronteras dominicanas; obras suyas se han presentado por compañías nacionales y foráneas en Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Boston, París, Chicago, Madrid, Barcelona, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina y las Islas Vírgenes, entre otras ciudades.

Al momento de agradecer la distinción recibida, Giovanny Cruz Durán se definió como «un mocano radical y comprometido. Esto, porque esta tierra y su historia retozan en mis laberintos interiores». Asimismo, destacó que esta distinción ha sido siempre la más esperada por él y será la más celebrada.

Por su parte, en un texto escrito por el Mayor General (r) Andrés Cruz Cruz, se resalta el legado del homenajeado: «Este décimo tercer ceremonial de exaltación constituye una celebración de la cultura, del talento y de la grandeza de aquellos hombres y mujeres que, mediante sus obras, contribuyen a enriquecer nuestra identidad y a dejar una huella perdurable en la historia de nuestros pueblos.

«Para nuestra familia, este momento tiene un significado muy especial. Nos llena de orgullo ver cómo una vida dedicada a la creación, al pensamiento y al arte encuentra el reconocimiento de una provincia que valora a sus hijos y honra sus aportes a la sociedad dominicana. Hablar de ti es hablar de vocación, sensibilidad, creatividad y compromiso con el arte. Tu labor como dramaturgo, director teatral y escritor representa una contribución al desarrollo de las letras y las artes escénicas de todo nuestro país».

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