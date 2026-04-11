Parecería paradójico, pero hoy el movimiento de mujeres que escriben poesía y narrativa en el Istmo centroamericano —mujeres jóvenes y más adultas— ha crecido exponencialmente con respecto a los hombres. Y digo paradójico porque antes, años atrás, el movimiento escritural en estas latitudes estaba dominado primordialmente por los hombres, que, en las lides políticas y de compromiso social, asumían la escritura como una prolongación de ese compromiso con lo inmediato; en algunos casos, hablamos de la dimensión política de la escritura en estas tierras plagadas de diferencias sociales en grado sumo. Pienso en voz alta en un Roque Dalton como la suma del compromiso.

Pero hoy, al paso de la segunda década del siglo XXI, eso ha dado un giro de 360 grados; ya el compromiso asumido en lo social, en lo trascendente del discurso literario, en las apuestas rompedoras de una cotidianidad hacia adentro, es asumido por un gran número de mujeres escritoras, poetas, que asumen la palabra como una trascendencia de lo aparencial, y ven la poesía como la prolongación de su ser social axial, humanamente hablando.

Ven la palabra como un compromiso de un yo trascendente y comprometido, a más de la inmediatez, como la puesta en escena de una filosofía de lo que Byung-Chul Han llama "formas de resistencia contra la sociedad del rendimiento y la sobreinformación". Sentenciando, además, que "la poesía es un espacio de revelación. En ella habla algo que no es el yo, algo que lo sobrepasa". Y hacia esa trascendencia es que han caminado las últimas poetas y escritoras de los países que conforman el Istmo centroamericano, y que voy a empezar a situar en sus contextos en estas notas.

Panamá

Panamá, qué decir de las poetas panameñas que nos acompañan en esta nota. Ellas son una real mescolanza de edades, formas y apuestas discursivas de las más variopintas aproximaciones a la poesía y sus motivos. Entre ellas hay narradoras de cuentos cortos, poetas que trabajan un lenguaje de defensa de las personas con condiciones especiales hasta una poesía que reivindica las tradiciones ancestrales de los nativos de algunas zonas de Panamá, y más de una trabaja el compromiso social per se, pero por eso no se debe estigmatizar esa poesía. Lo que sí hay que decir es que es poesía de compromiso con el ser humano en sus más variadas motivaciones, y esto es lo que queremos dejar sentado en esta breve reseña de textos de mujeres escritoras de estos dos países que conforman la Centroamérica que canta y sueña con un presente mucho más esperanzador que el pasado que nos legaron unos y otros de los que siempre han alzado el látigo y el castigo a generaciones de mujeres.

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Sharon Pringle Félix, desde sus primeros años, vivió, estudió y ha pasado la mayor parte de su vida en el oeste panameño. Es comunicadora radiofónica, periodista y educadora popular feminista. Tiene estudios superiores en docencia y en TIC aplicados al aprendizaje. Desde 2021 ha fundado la Escuela Popular Itinerante Citlalli Fernández Pringle. Es parte del Eje Feminista de la Red Alforja de Educación Popular, corresponsal de Voces Nuestras Mesoamérica y representante en Panamá de la Red de Estudios Afrocentroamericanos. Tiene tres libros: el primero como coautora, El agua se nos va de las manos (2014), para la Unión Mundial por el Agua, y el libro Miradas de mujer (2010), una recopilación de historias de mujeres campesinas e indígenas. En 2021 presenta su primer libro de poemas, una expresión de su quehacer político en favor de los derechos de las mujeres, titulado La generación del no llores, publicado en inglés y español, y presentado en El Salvador, Honduras, Panamá, Belice, República Dominicana, Uruguay y Costa Rica.

"Poner en palabras las letras que aguarda la hornilla para dispararlas a las gargantas dormidas Poner en palabras la queja que es muda y no descubre su silencio entre tanto ruido delirante Poner en palabras la impotencia ante la hambruna que corroe las tripas y las decora con refranes baratos" — "Letanías para quien lucha"

Es una poesía que denuncia desde su perspectiva la vida y sus carencias, la mujer que día a día se levanta y no sabe qué ofrecer en ofrenda a los suyos, a menos que no sea la mísera vida que siempre ha cargado con dignidad. Es compromiso, sí, pero con una existencia que se niega a dejar que otros decidan por ella y sus sueños de salir del horror de la costumbre de la ausencia del yo social.

Doris Sánchez de Polanco es especialista en Literatura Comparada por la Universidad de Panamá; obtuvo diplomado en Creación Literaria, posgrado y maestría en Docencia Superior con especialización en Tecnología y Didáctica Educativa en la Universidad Tecnológica de Panamá. Licenciada en Humanidades con especialización en español por la Universidad de Panamá. Escritora egresada del Programa de Formación de Escritores (PROFE). Ha publicado cuentos en antologías: Los recién llegados (2013), Ofertorio: secuencias y consecuencias, antología de mujeres cuentistas de Panamá siglo XXI (2021) y en Panamá One Way, cuentos urbanos (2022); en libros colectivos: 9 nuevos cuentistas panameños (2013), Más que contarte (2013), La mansión de 13 puertas (2018), La marca del Ouroboros (2022); en Maga: revista panameña de cultura; en Cultura CR.net y en Piedra virgen: el retorno del ángel caído (2021).

En sus cuentos infantiles se nota una estrategia de reivindicar el papel de la hembra que es la que da forma a la prolongación de la especie en sí. Su narrativa es hiperrealista y en lo general carece de lugares simbólicos; más bien es una especie de descripción de situaciones que se van sucediendo en el transcurso del discurso narrativo, nada de simbólica, es más bien un lenguaje denotativo, y esto quizás lo hace más lineal.

"Lo que ocurre aquí es insólito. Ante las exigencias de la tropa de hembras enfurecidas, podemos observar al audaz espécimen del sexo masculino sacudiendo su abundante mata de pelo mientras medita: «Esta malparida, al quebrantar las leyes naturales, está intentando sentar un precedente nefasto entre nosotros…»" — "Leonela"

Déborah Yael Wizel David, segunda mención de honor en el Concurso Maga de cuento breve 1996 con el cuento "La armadura", publicado en la revista Maga N.° 29 (1996) y en la antología Hasta el sol de mañana, 50 cuentistas panameños nacidos a partir de 1949 (1998). Tercer lugar en el Concurso Municipal León A. Soto 2013 con el poemario Instantáneas de dolor, publicado por la Alcaldía de Panamá (2015). Participó en las antologías: Poesía de Panamá, edición bilingüe con las versiones rusas de Pável Grushkó (2015), Nosotros los de entonces, Colectivo de Escritores José Martí (2009), ¡Basta! 100 mujeres contra la violencia de género (2017) y Ofertorio, secuencias y consecuencias (2021).

Su poesía cabalga entre lo anecdotario y la cotidianidad; entre una historia de una vida reducida a lo más interior y un mundo que la abandona a su suerte y verdad en el avatar de una ciudad y país que reivindica más lo superfluo que lo netamente humano. Es una escritora de ríos interiores que va más allá de lo netamente referencial. En este texto que dedica a su madre está expresado más que suficiente su estrategia escritural.

"Su GPS está deshabilitado y sigue equivocando la ruta Cabalga hacia el futuro sobre un corcel de carrusel… Yace prisionera dentro de una caja fuerte y la combinación está desaparecida como su memoria". — "Alzheimer"

Aura Sibila Benjamín es una escritora, artista plástica y educadora que se ha destacado en la poesía. Es graduada del programa de Maestría en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana de la Universidad Internacional de La Rioja, del Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá y del Programa de Formación de Escritores del Ministerio de Cultura de Panamá. Su formación artística la obtuvo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Su práctica artística ha sido la acuarela y el arte textil. Además de los libros, su obra literaria aparece en revistas y antologías.

Escritora y grafista comprometida con la defensa del medio ambiente y la naturaleza del amor y el ser humano. Ve en la palabra una prolongación de la vida, de las generaciones, de lo que ha sido la herencia del amor y los colores del ser y su paso por este mundo. En su poesía referencia lo que para muchos es una relación entre el decir y el vivir.

"La bisabuela Dolores, hija de la selva y el río tenía el color de la tierra y un temple de matrona verde, donde todos comen porque las manos alcanzan la abundancia y el coraje que nos sobrevive al miedo". — "Ancestra"

Como ven, es una pequeña muestra de lo que se está haciendo en Panamá en materia de literatura escrita por mujeres. Para algunos no será mucho; para gente como yo, es más que suficiente: es el reivindicar la palabra en un tiempo en que los valores parecen y están invertidos. Hay un movimiento grande de mujeres escritoras en el Istmo centroamericano que iremos detallando en cada entrega. "Ni son todos los que están, ni están todos los que son", pero a pesar de las sanciones y líos jurídicos del gobierno panameño contra China por la concesión de los puertos de Colón y Balboa, la vida sigue, la gente sueña, la gente espera que la esperanza se instale en su imaginario y la palabra de estas mujeres escritoras y poetas les ayude, desde su trinchera, a hacer realidad sus sueños colectivos desde su espiritualidad e individualidad.