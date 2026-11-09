Dentro de cada sociedad se esconden multitudes de personas. Dentro de cada persona se esconden multitudes de historias. Dentro de cada historia se esconden multitudes de emociones, y dentro de cada emoción se esconden multitudes de sociedades. Cada estrato revela una nueva línea de sedimento, una visión arqueológica que nos indica cómo y qué era la vida en ese momento. Los científicos excavan el subsuelo con tal de encontrar esas realidades de nuestra historia y nuestro mundo. Es justo bajo nuestros pies que se encuentran los secretos que resguardan el cielo. ¿Qué encontraremos al aplicar el mismo proceso a nosotros mismos?

Metamorpho Teatro, bajo la dirección de Haffe Serulle, crea un montaje que se hace esta pregunta y revela sus hallazgos a través del cuerpo, el sonido y el texto. Es una presentación que pasa por capas de barro y lodo con tal de encontrar las realidades que existen ocultas a plena vista en nuestra sociedad.

La excavadora —creación colectiva de los miembros de esta tropa teatral— lleva al espectador en un viaje surreal de imágenes que se unen en un cóctel de ideas, hacen un hoyo en nuestra mente y lo llenan de preguntas sobre la cultura, el poder y el rol de cada uno de estos en nuestras vidas.

Nuestras relaciones con el poder, la identidad y el prójimo escarban con sus garras en nuestro pecho y se acurrucan al ladito del corazón, donde —sin que nadie las vea— dictan exactamente cómo va a latir ese órgano vital.

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Metamorpho Teatro excava en el tórax de la dominicanidad y extrae forzosamente estos organismos invisibles. La excavadora utiliza todos los elementos propios del teatro para crear imágenes cargadas de significado que nos sensibilizan a estas ideas y a cómo determinan nuestras acciones.

Sonido, cuerpo, escenografía. Los intérpretes utilizan estos elementos cuidadosamente durante todo el montaje. Se crea una sinergia total entre estos. Los cuerpos alimentan los sonidos, y estos contextualizan la escenografía. Una relación tan funcional entre estos elementos solo puede conseguirse tras un arduo trabajo de experimentación.

La excavadora se presentará al público general el día 13 de noviembre de este año, a las 8:00 p. m., en la sala Manuel Rueda. Si quieres ser parte de una experiencia cultural que cambiará cómo piensas sobre todo lo que crees que sabes, no faltes a esta función.

Lessing Abdías Pérez Licenciado en lengua y literatura Lessing Abdías Pérez es un egresado de la Licenciatura en Lengua y Literatura orientada a la Educación Secundaria en la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Ha demostrado un alto interés por el arte, educación, urbanismo, y las ciencias. Ver más