El segundo día de la Comic-Con RD 2026 está cargado de personajes, disfraces y música. Un ambiente divertido donde jóvenes conocen personas con sus mismos intereses e interactúan con videojuegos y actores de sus personajes preferidos.

Un claro ejemplo de ello es Ailyn Esther, una estudiante de diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se dedica al cosplay. Vino como invitada de la organización y diseñó su traje de la reina malvada a mano con manzana envenenada incluida.

"Construyó mis trajes a mano desde el 2019, aprendí a coser para ahorrar más en cada diseño, cosí a mano cada parte de la pieza y pegué las piedritas; estoy emocionada por los cambios de la Comic-Con este año", dijo la cosplayer dominicana.

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Otra sección que cautivó al público fueron las competencias de baile, específicamente la de k-pop. El grupo de baile Nova son los ganadores en dicha categoría y posteriormente se disfrazaron para continuar compartiendo con sus fanáticos en el área. Alexis Gonzales Ortiz, capitán de baile de Nova, dijo que "somos y amamos bailar".

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"Yo vengo de un grupo llamado Royalty, tengo una formación ya profesional en ese grupo y decidí crear un grupo aparte en el mundo del k-pop. Yo empecé como bailarín en 2019 y el baile se volvió algo más profesional para mí; de ahí juntamos un grupo de amigos con los bailarines de toda clase de personas, tanto hip hop como otras disciplinas, creamos esta hermosa comunidad, la cual es como una familia porque venimos siendo amigos", dijo el bailarín.