Jóvenes músicos muestran entusiasmo por participar en el Berklee en Santo Domingo 2026

Con un ambiente marcado por la motivación, el talento y altas expectativas, más de 200 jóvenes músicos iniciaron este lunes el programa Berklee en Santo Domingo 2026, una experiencia de formación musical intensiva de alto nivel que se desarrolla en el Conservatorio Nacional de Música y se extenderá hasta el próximo 10 de enero.

El programa es organizado por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana e Itabo, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia en la educación artística.

Durante seis días, los participantes recibirán capacitación especializada en áreas clave como teoría musical, improvisación, técnica instrumental, ensamble, composición y arreglos, bajo la guía de docentes de Berklee College of Music y profesores invitados. La agenda académica culminará con un concierto final, en el que los estudiantes presentarán el resultado del aprendizaje adquirido a lo largo del programa.

Entre los participantes se encuentra Cristian Cruz, pianista que vive por primera vez la experiencia Berklee en Santo Domingo.

“Esta es mi primera oportunidad de estar aquí. Espero aprender muchísimo y mejorar mi técnica. Quiero ser productor, y sé que esta experiencia será clave para aplicar nuevos conocimientos en mis producciones. Estoy muy emocionado”, expresó.

La vocalista Yvanna Peña Loyola, quien participó en la edición 2024, regresa con renovado entusiasmo. “Como músico uno nunca deja de aprender, especialmente en áreas como la composición y la producción. Siempre debemos aprovechar oportunidades como esta”, afirmó.

Para David Hernández, las expectativas de esta edición son particularmente altas. “Estoy seguro de que habrá mucha música, mucha emoción y un gran nivel artístico”, comentó.

Por su parte, Jean Carlos Rivas participa por primera vez tras conocer el programa por recomendación de un amigo. “Espero aprender mucho de los profesores y, con esfuerzo y dedicación, aspirar a una beca”, expresó.

Desde Miami, Ilam Payan destacó el valor de reencontrarse con la comunidad musical dominicana. “Esta es mi tercera vez en Berklee en Santo Domingo. El año pasado obtuve una beca para Berklee en Verano y este año espero seguir creciendo y superar esa experiencia”, señaló.

Finalmente, el cantante y pianista Leury Frías resumió el espíritu que se vive en el Conservatorio Nacional de Música: “Quiero disfrutar, cantar, aprender y vivir plenamente la música, porque es lo que amo. Vamos con todo, con disciplina y pasión”.

El programa Berklee en Santo Domingo se ha consolidado como una plataforma fundamental para el desarrollo del talento musical dominicano, brindando a jóvenes artistas la oportunidad de fortalecer su formación académica, establecer vínculos con expertos internacionales y proyectar su carrera hacia escenarios globales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más